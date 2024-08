Ông Hoàng làm công tác xã hội tử tế, đàng hoàng

Còn nhớ, trong bối cảnh cả nước dồn sức, căng mình phòng, chống dịch Covid-19 và hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và của Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp về "Ủng hộ Quỹ Vaccine", ông Hoàng đã tự nguyện đóng góp 70 triệu đồng. Người viết từng có mặt tại trụ sở Hội Chữ thập đỏ xã An Hòa, trong lúc cuộc chiến "chống dịch như chống giặc" vào giai đoạn rất quyết liệt. Chứng kiến cảnh tất bật của ông Hoàng và đội ngũ thiện nguyện làm công tác xã hội phân chia hàng hóa vào từng phần rồi đưa lên xe để kịp chuyển đến tặng từng hộ dân khó khăn, thật là cảm động vô cùng.

Ông Hoàng chia sẻ: "Từ việc làm ý nghĩa ấy, chúng tôi đã được Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen và tặng phẩm biểu trưng về thành tích xuất sắc trong vận động kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Danh dự và vui mừng lắm".

Ông Nguyễn Văn Hoàng (bên trái), phân phối quà tặng người khó khăn trong đợt dịch Covid-19 NVCC

Những năm qua, ông Hoàng vừa xuất tiền dành dụm của mình, vừa cùng các thành viên Hội Chữ thập đỏ xã An Hòa vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp tiền của, vật chất… để mua 2 chiếc xe ô tô trị giá trên 2 tỉ đồng cùng các dụng cụ y tế thiết yếu để làm phương tiện chuyển viện miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Cùng với đó, ông đã mua 2 chiếc xe tải (một chiếc có trang bị hệ thống cần cẩu) để phục vụ vận chuyển cây gỗ, trang thiết bị, vật tư xây dựng để cất nhà, xây cầu bê-tông nông thôn miễn phí phục vụ người dân ở địa phương. Đồng thời, ông còn giúp những mảnh đời bất hạnh vươn lên hoà nhập cộng đồng, hỗ trợ học bổng cho học sinh khó khăn, đóng góp quỹ vì người nghèo của các địa phương.

Ông Nguyễn Văn Hoàng (bên trái), trao tiền giúp đỡ hộ nghèo NVCC

Chỉ tính trong 5 năm gần đây, ông Hoàng cùng các thành viên của Hội Chữ thập đỏ xã An Hòa vận động thực hiện tốt công tác từ thiện, xã hội. Nổi bật là xây mới hơn 30 cây cầu bê-tông cốt thép, cất mới hơn 500 căn nhà tình thương và nhiều chương trình từ thiện, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho người nghèo, học sinh có thêm động lực để vượt qua nghịch cảnh, ổn định cuộc sống. Ông Hoàng cho biết "bí quyết" trên hành trình làm công tác thiện nguyện của mình là: "Tôi luôn giữ mối liên hệ với những địa chỉ nhân đạo ủng hộ cho địa phương. Cố gắng thực hiện đúng như lời cam kết bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Giúp những hoàn cảnh khó khăn có địa chỉ để họ thấy được hiệu quả công tác xã hội từ thiện. Dần dần, mọi người tin tưởng mình hơn, công tác vận động cũng thuận lợi, nhận được nhiều sự đồng thuận, ủng hộ của nhiều người… Làm thiện nguyện phải nhiệt tình, công tâm, trung thực".

Chính vì thế, nhiều đơn vị, cá nhân tin tưởng nhờ ông Hoàng làm cầu nối với người nghèo để thực hiện các chương trình từ thiện và hỗ trợ những công trình công ích phục vụ dân sinh như: xây cầu, làm đường nông thôn, tặng quà và học bổng cho học sinh…

Ông Nguyễn Văn Hoàng (áo đỏ) tại lễ khởi công xây cầu giao thông nông thôn NVCC

Đặt lợi ích cộng đồng lên hàng đầu, ông Hoàng cũng đã tự nguyện hiến khoảng sân trống trước nhà của mình để xây dựng một trại cưa xẻ gỗ từ thiện và cùng các thành viên Hội Chữ thập xã An Hòa cất tặng trên 1.000 căn nhà tình thương cho hộ nghèo… Nhờ thế, xóm làng đã xóa bỏ bớt được nhà tre, vách lá tạm bợ, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống đáng kể… Xóm làng đã "lấp lánh niềm vui và hạnh phúc", nhờ vào những người có tấm lòng nhân hậu, sự nhiệt tình như ông Hoàng.

Anh Lâm Quốc Bình ở xã An Hòa, cho biết: "Thấy anh Hoàng hoạt động thiện nguyện tốt, làm từ thiện rõ ràng, minh bạch và luôn được chính quyền địa phương, cộng đồng tín nhiệm. Do đó, sau khi ba tôi qua đời, tôi đã dành trọn số tiền phúng điếu trao tặng cho Hội Chữ thập đỏ xã An Hòa là 70 triệu đồng để làm công tác từ thiện xã hội".

Ông Lê Phước Hậu, Bí thư Đảng ủy xã An Hòa nhận xét: "Qua nhiều năm thực hiện, anh Hoàng đã làm rất tốt công tác từ thiện-xã hội vì người nghèo. Đây là một tấm gương điển hình của xã mà chúng tôi phải cần nhân rộng để các cán bộ, đảng viên cũng như trong nhân dân học tập và làm theo".

Ông Nguyễn Văn Hoàng được nhận bằng khen của UBND tỉnh Đồng Tháp NVCC

Với những việc làm nhân ái và nhiều hoạt động công tác xã hội thiết thực, góp phần không nhỏ trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội của địa phương, ông Nguyễn Văn Hoàng đã 4 lần ra Hà Nội vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam biểu dương, khen thưởng; Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tặng nhiều bằng khen và chọn báo cáo tham luận tại Hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tỉnh Đồng Tháp. Ông Hoàng cũng được vinh danh là 1 trong 90 gương người tốt việc tốt tỉnh Đồng Tháp và được Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tuyên dương, khen thưởng…