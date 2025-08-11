Ông Jens Lottner tiếp tục giữ chức Tổng giám đốc Techcombank

Tiến sĩ Jens Lottner có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng tại các tổ chức hàng đầu thế giới như McKinsey & Company, Boston Consulting Group và Ngân hàng Thương mại Siam (Thái Lan). Trong đó, hơn 2/3 thời gian sự nghiệp của ông gắn bó tại châu Á, nổi bật là 5 năm ở nhiệm kỳ đầu tiên dẫn dắt Techcombank tiên phong trên hành trình chuyển đổi số, từng bước đưa Techcombank trở thành một trong những tập đoàn tài chính công nghệ hàng đầu khu vực.

Tiến sĩ Jens Lottner đảm nhiệm chức Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2 tại Techcombank ẢNH: N.T

Ông Jens Lottner cho biết: "Tôi rất vinh dự khi tiếp tục đảm nhận trọng trách dẫn dắt Techcombank trong giai đoạn chuyển đổi tiếp theo. Cùng với đó là áp lực trước những mục tiêu lớn và tham vọng mạnh mẽ mà ngân hàng đã đặt ra. Nhưng tôi tin rằng, với định hướng đúng đắn, sự đồng hành và quyết tâm từ HĐQT, tôi sẽ cùng ngân hàng chinh phục những cột mốc mới, đồng hành cùng sự phát triển trong Kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam".

Năm 2025 là năm cuối trong kế hoạch tăng trưởng 5 năm của Techcombank, một giai đoạn mang tính bước ngoặt khi mà hành trình chuyển đổi của Techcombank đã mang lại giá trị thiết thực và ý nghĩa cho khách hàng, ngân hàng và các bên liên quan dựa trên ba trụ cột chiến lược dữ liệu, số hóa và nhân tài. Trong hành trình đó, dưới sự lãnh đạo của tiến sĩ Jens Lottner và các cộng sự, Techcombank ghi nhận hiệu quả kinh doanh tích cực, với nhiều chỉ số dẫn đầu hệ thống, đạt mức kỷ lục suốt thời gian qua. Lợi nhuận trước thuế năm 2024 ngân hàng đạt 27.500 tỉ đồng - tăng 20,3% so với năm trước; tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 47.000 tỉ đồng - tăng 17,3% so với năm 2023. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 40,9% với số dư CASA lập kỷ lục mới 231.000 tỉ đồng. Bước sang năm 2025, lợi nhuận trước thuế quý 2 của ngân hàng đạt 7.900 tỉ đồng - mức cao nhất từ trước đến nay. Chỉ số sức khỏe thương hiệu (BEI) của Techcombank cũng vươn lên vị trí dẫn đầu trong các ngân hàng Việt Nam, với mức tăng hơn 60% trong năm 2024 vừa qua. Ngân hàng cũng đạt 91 điểm đối với chỉ số gắn kết khách hàng (NPS), đứng top 2 toàn ngành.

Đà tăng trưởng này phản ánh thành công của chiến lược chuyển đổi toàn diện cũng như sự đồng hành của ngân hàng cùng sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Nhờ đó, Techcombank được FiinRatings nâng mức xếp hạng tín nhiệm từ "A+" lên "AA-" với triển vọng "Ổn định" trong năm 2024. Ngay trong tháng 7.2025 vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã công bố danh mục cổ phiếu thành phần của Chỉ số Phát triển bền vững Việt Nam và Techcombank cũng được ghi danh trong top 20 doanh nghiệp có chỉ số phát triển bền vững tốt nhất thị trường.

Cũng trong giai đoạn này, chiến dịch thu hút nhân tài quốc tế (Overseas Talent Roadshow) khởi động từ năm 2022 đến nay đã trở thành sáng kiến tuyển dụng mang đậm dấu ấn riêng của Techcombank trong hành trình tìm kiếm và kết nối nhân tài Việt trên toàn thế giới, tại các quốc gia như Singapore, Anh, Pháp, Mỹ, Úc... Các nhân sự xuất sắc người Việt tại nước ngoài, khi gia nhập Techcombank, sẽ được tạo điều kiện tốt nhất để kế thừa và phát triển những kinh nghiệm và kỹ năng quốc tế sẵn có cho sự phát triển chung của ngân hàng, cũng như góp phần vào sự thịnh vượng của quốc gia.

Nhờ vào việc tái định nghĩa dịch vụ tài chính với một hệ sinh thái vượt trội lấy khách hàng là trọng tâm được thiết kế để tích hợp liền mạch, mang đến trải nghiệm ưu việt và tạo dựng sự gắn kết lâu dài với khách hàng, Techcombank cũng trở thành ngân hàng đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam giành giải thưởng "Ngân hàng tốt nhất Việt Nam" do các tổ chức Global Finance, FinanceAsia và bình chọn trong 2 năm liên tiếp 2024 - 2025 và là "Ngân hàng Quản trị tốt nhất Việt Nam" do The Asian Banker vinh danh.

Cũng trong khuôn khổ lễ trao giải Lãnh đạo toàn cầu The Asian Banker 2025 vừa được tổ chức vào tháng 7 vừa qua, ông Jens Lottner được vinh danh Tổng giám đốc điều hành ngân hàng xuất sắc nhất Việt Nam giai đoạn 2022 - 2025. Giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho vai trò lãnh đạo nổi bật và dẫn dắt của ông Jens Lottner kể từ khi đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc điều hành Techcombank vào năm 2020 đến nay. Với sự tín nhiệm từ HĐQT và nền tảng vững chắc mà ngân hàng đã đạt được trong suốt hành trình gần 32 năm thành lập và phát triển, ông Jens Lottner tin tưởng "Techcombank sẽ tiếp tục mang đến những giải pháp tài chính số hóa hàng đầu và toàn diện đến khách hàng và người dân Việt Nam".