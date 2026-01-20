Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ông Kim Jong-un cách chức Phó thủ tướng

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
20/01/2026 10:43 GMT+7

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến thị sát nhà máy cơ khí đã thông báo cách chức Phó thủ tướng Yang Sung-ho.

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 20.1, ông Kim Jong-un đã "cách chức ngay tại chỗ" Phó thủ tướng Yang Sung-ho khi thị sát dự án hiện đại hóa Tổ hợp Cơ khí Ryongsong gần thủ đô Bình Nhưỡng ngày 19.1.

Lý do được đưa ra là ông Yang “tắc trách và thụ động" trong việc thực hiện dự án, khiến toàn bộ quá trình bị đình trệ.

Ông Kim Jong-un cách chức Phó thủ tướng - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát Tổ hợp Cơ khí Ryongsong ngày 19.1

ẢNH: REUTERS

“Do sự thiếu trách nhiệm, thiếu năng lực của các quan chức chỉ đạo kinh tế, dự án hiện đại hóa giai đoạn một của Tổ hợp Cơ khí Ryongsong đã gặp nhiều khó khăn”, ông Kim nói.

Ông Yang "không xứng đáng được giao phó trọng trách", lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh. "Nói đơn giản, việc này chẳng khác nào dùng dê để kéo xe bò, một sai lầm đáng tiếc trong quy trình bổ nhiệm cán bộ của chúng ta. Suy cho cùng, bò mới là loài kéo xe chứ không phải dê", ông Kim nói.

Hãng AFP cho hay ông Kim Jong-un cảnh báo rằng các nhà hoạch định chính sách kinh tế của Triều Tiên với cách làm việc như hiện nay "khó có thể dẫn dắt nỗ lực cải tổ toàn bộ nền công nghiệp quốc gia và nâng cấp công nghệ".

Dự án hiện đại hóa Tổ hợp máy móc Ryongsong là một phần trong chiến lược được ông Kim thúc đẩy tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 8 vào năm 2021, nhằm nâng cao năng lực ngành chế tạo máy - lĩnh vực được coi là nền tảng cho mục tiêu tự lực của Triều Tiên.

Lãnh đạo Triều Tiên những tuần gần đây tới thăm hàng loạt nhà máy cũng như tham gia các buổi thử nghiệm vũ khí trước thềm Đại hội lần thứ 9 của Đảng Lao động Triều Tiên, dự kiến được sớm triệu tập.

