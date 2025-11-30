Ông Kim Jong-un nói không quân Triều Tiên sẽ có 'vũ khí chiến lược' mới

Các ảnh do tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên công bố hôm 30.11 cho thấy ông Kim có con gái tháp tùng đang quan sát những vũ khí dường như là máy bay không người lái, bệ phóng tên lửa di động và nhiều trang thiết bị khác.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và con gái đã cùng xem một buổi trình diễn hàng không và tham quan một khu trưng bày máy bay. Theo hình ảnh từ truyền thông địa phương, tại triển lãm có loại máy bay cảnh báo sớm trên không mà Triều Tiên đã công bố vào đầu năm nay.

Hãng thông tấn nhà nước KCNA dẫn lời ông Kim nói rằng đất nước đặt kỳ vọng "thật sự lớn lao" đối với lực lượng không quân, với "vai trò trong việc thực hiện răn đe chiến tranh hạt nhân".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và con gái xem một buổi trình diễn hàng không trong sự kiện kỷ niệm 80 năm thành lập Không quân tại Sân bay Kalma, ở Wonsan, Triều Tiên hôm 28.11 ẢNH: REUTERS

Theo KCNA, ông Kim phát biểu: "Không quân cần kiên quyết đẩy lùi và kiểm soát mọi hành vi gián điệp và khiêu khích quân sự tiềm tàng của kẻ thù".

Ông Kim cho biết thêm rằng không quân sẽ được trang bị các vũ khí chiến lược mới, nhưng không nêu rõ chi tiết.

Theo giới chuyên gia, thuật ngữ "vũ khí chiến lược" thường được dùng để chỉ những vũ khí có sức hủy diệt lớn, tầm hoạt động xa, như các oanh tạc cơ có khả năng mang bom, tên lửa liên lục địa hay tên lửa bội siêu âm trang bị đầu đạn hạt nhân.

Không quân Triều Tiên chủ yếu trang bị các loại máy bay tiêm kích, cường kích thế hệ cũ và chưa có oanh tạc cơ cỡ lớn, một chân kiềng trong bộ ba hạt nhân (gồm tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược).

Triều Tiên gần đây nỗ lực hiện đại hóa lực lượng không quân. Một quan chức tình báo Ukraine từng nói với hãng tin Reuters rằng Triều Tiên đã bắt đầu sản xuất hàng loạt máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) tầm ngắn cỡ nhỏ, cũng như máy bay không người lái tấn công chiến trường tầm trung cỡ lớn hơn.