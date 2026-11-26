"Ngành sản xuất vũ khí hạt nhân cần tập trung phát triển và triển khai các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật phục vụ nhiều nhiệm vụ trên nhiều hình thái chiến trường", KCNA dẫn lời ông Kim. Tuy nhiên, bản tin không nêu chi tiết cụ thể, theo AFP.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân và nghiên cứu vũ khí tại một địa điểm không được tiết lộ, trong ảnh do KCNA công bố vào ngày 26.11 Ảnh: Reuters/KCNA

Nhà lãnh đạo Kim còn nhấn mạnh đây là "một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách xuất phát từ giá trị quân sự của vũ khí hạt nhân chiến thuật trong chiến tranh hiện đại".

Ông Kim có phát biểu như trên trong chuyến thị sát một cơ sở nghiên cứu vũ khí hạt nhân tại địa điểm không được tiết lộ hôm 25.11. Các bức ảnh do KCNA công bố cho thấy ông Kim đang quan sát những dãy vật thể được cho là đầu đạn hạt nhân, theo AFP.

Khẳng định lại cam kết hạt nhân của Triều Tiên, ông Kim mô tả chính sách hạt nhân là "yếu tố cốt lõi để bảo đảm chủ quyền, được quy định trong đạo luật tối cao của đất nước".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh: "Không ai có quyền ép buộc chúng ta đi ngược lại hay tìm cách sửa đổi Hiến pháp. Năng lực hạt nhân của chúng ta giờ đây đã trở thành một thực tế".

Ông Kim Jong-un: Triều Tiên củng cố sức mạnh để đảm bảo an ninh, hòa bình

Bình Nhưỡng đã đưa chính sách vũ khí hạt nhân vào Hiến pháp năm 2023, một năm sau khi thông qua đạo luật khẳng định vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là không thể đảo ngược.

Hàn Quốc ước tính Triều Tiên hiện có từ 80 đến 120 vũ khí hạt nhân, theo AFP.