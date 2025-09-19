Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ông Kim Jong-un thị sát thử nghiệm UAV, chỉ đạo phát triển AI

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
19/09/2025 09:10 GMT+7

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát việc thử nghiệm máy bay không người lái (UAV) và chỉ đạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cao năng lực của UAV.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 19.9 đưa tin ông Kim Jong-un đã thị sát hoạt động thử nghiệm các loại UAV tấn công, được sản xuất và phát triển bởi một viện và doanh nghiệp thuộc Tổ hợp Công nghệ Hàng không Không người lái ở Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo hôm 18.9 đã theo dõi hiệu suất và khả năng ứng dụng trong chiến đấu của UAV chiến thuật và chiến lược, cũng như UAV đa năng.

Ông Kim Jong-un thị sát thử nghiệm UAV, chỉ đạo phát triển AI - Ảnh 1.
Ông Kim Jong-un thị sát thử nghiệm UAV, chỉ đạo phát triển AI - Ảnh 2.
Ông Kim Jong-un thị sát thử nghiệm UAV, chỉ đạo phát triển AI - Ảnh 3.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát buổi thử nghiệm UAV ngày 18.9

ẢNH: REUTERS

“Cuộc thử nghiệm đã xác nhận hiệu quả tuyệt vời của UAV tấn công chiến thuật dòng Kumsong trong mục đích chiến đấu, cùng với giá trị chiến lược quân sự và hiệu suất của UAV giám sát chiến lược”, theo KCNA.

Ông Kim Jong-un cho biết việc phát triển AI và khả năng hoạt động của hệ thống vũ khí và thiết bị không người lái nên là ưu tiên hàng đầu trong việc hiện đại hóa lực lượng vũ trang, đồng thời nhấn mạnh rằng UAV đã nổi lên như một tài sản quân sự quan trọng trong chiến tranh hiện đại.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đề nghị phát triển nhanh chóng công nghệ trí tuệ nhân tạo mới cho các UAV, mở rộng và tăng cường năng lực sản xuất hàng loạt.

Ông Kim Jong-un thị sát thử nghiệm UAV, chỉ đạo phát triển AI - Ảnh 4.

Ông Kim Jong-un đứng trước một UAV cỡ lớn của Triều Tiên

ảnh: kcna

Ông Kim Jong-un thị sát thử nghiệm UAV, chỉ đạo phát triển AI - Ảnh 5.

UAV cỡ lớn của Triều Tiên bay qua trong buổi thị sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un

ảnh: kcna

Ông Kim Jong-un thị sát thử nghiệm UAV, chỉ đạo phát triển AI - Ảnh 6.

UAV Triều Tiên tại buổi thử nghiệm

ẢNH: REUTERS

Ông Kim Jong-un thị sát thử nghiệm UAV, chỉ đạo phát triển AI - Ảnh 7.

UAV tự sát Triều Tiên tấn công mục tiêu giả định

ẢNH: REUTERS

Ngoài ra, buổi thử nghiệm cũng có các UAV tự sát tấn công mục tiêu giả định. Hồi tháng 3, ông Kim đã theo dõi buổi thử nghiệm UAV tự sát được trang bị công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Ông kêu gọi phát triển và nâng cao hơn nữa năng lực kỹ thuật.

Theo Yonhap ngày 19.9, Triều Tiên thời gian qua đã tập trung phát triển UAV. Các cuộc thử nghiệm mới nhất có thể liên quan đến các chính sách phát triển quốc phòng mà Bình Nhưỡng dự kiến đưa ra trong tương lai.

