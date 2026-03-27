Ông Kim Jong-un tiếp Tổng thống Belarus Lukashenko, ký hiệp ước hợp tác

Văn Khoa
27/03/2026 07:41 GMT+7

Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã ký một hiệp ước hữu nghị và hợp tác hôm 26.3 sau cuộc gặp thượng đỉnh tại Bình Nhưỡng, theo Hãng thông tấn KCNA.

Hãng thông tấn BelTA đã đăng hình ảnh lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-unTổng thống Belarus Alexander Lukashenko ôm nhau trong một chương trình đón tiếp long trọng, có bắn đại bác chào mừng và duyệt đội quân danh dự vào hôm 25.3, mở đầu cho chuyến thăm kéo dài 2 ngày.

- Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tiếp Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Bình Nhưỡng, trong ảnh do KCNA công bố ngày 27.3

Ảnh: KCNA/Reuters

Tại một buổi tiệc chiêu đãi, ông Kim nói rằng chuyến thăm Bình Nhưỡng của ông Lukashenko có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cấp quan hệ song phương giữa hai nước, theo KCNA hôm nay 27.3. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một tổng thống Belarus đến Triều Tiên kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, theo Reuters.

Ông Lukashenko nói với ông Kim rằng quan hệ song phương "đang phát triển với tốc độ rất nhanh" và giới lãnh đạo hai nước có cùng quan điểm về các vấn đề quốc tế.

Ông Lukashenko còn nhấn mạnh trong bối cảnh chuyển đổi toàn cầu hiện đại, khi các cường quốc trên thế giới công khai phớt lờ và vi phạm các chuẩn mực luật pháp quốc tế, các quốc gia độc lập cần hợp tác chặt chẽ hơn và củng cố nỗ lực nhằm bảo vệ chủ quyền và nâng cao đời sống của người dân, theo BelTA.

"Chúng tôi phản đối áp lực bất hợp pháp từ phương Tây đối với Belarus và bày tỏ sự ủng hộ và thấu hiểu đối với các biện pháp mà lãnh đạo Belarus đã thực hiện nhằm đảm bảo ổn định chính trị xã hội và phát triển kinh tế", BelTA dẫn lời ông Kim.

"Kết thúc cuộc đàm phán, Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Cộng hòa Belarus đã được ký kết một cách trọng thể", KCNA viết.

Ngoại trưởng Belarus Maxim Ryzhenkov cho hay ngoài hiệp ước hữu nghị và hợp tác, hai bên sẽ nhất trí hợp tác trong nhiều lĩnh vực, từ nông nghiệp đến thông tin. "Lợi ích lớn nhất của chúng tôi... là tăng cường mối quan hệ hữu nghị và đối tác thực sự. Chúng tôi có những người bạn ở đây, và họ đang chờ đợi chúng tôi. Cũng như chúng tôi đang chờ đợi họ ở Belarus", ông Ryzhenkov nói với BelTA.

Thương mại giữa hai nước "khiêm tốn", nhưng các lĩnh vực có tiềm năng phát triển bao gồm việc Belarus xuất khẩu các sản phẩm dược phẩm và thực phẩm sang Triều Tiên, theo ông Ryzhenkov.

"Trong khi đó, nhiều sản phẩm mỹ phẩm, nổi tiếng về chất lượng và giá cả phải chăng, có thể được nhập khẩu từ CHDCND Triều Tiên", ông Ryzhenkov nhấn mạnh.

