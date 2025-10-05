Ông Kim Jong-un tuyên bố chuẩn bị có thêm biện pháp quân sự mới

Sự kiện triển lãm quốc phòng tại Bình Nhưỡng ẢNH CHỤP MÀN HÌNH KCNA

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 5.10 dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho hay Bình Nhưỡng đã triển khai các tài sản chiến lược để đối phó với việc Mỹ tăng cường lực lượng quân sự ở Hàn Quốc, đồng thời tuyên bố sẽ phát triển thêm các biện pháp quân sự mới.

"Tỷ lệ thuận với việc tăng cường lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, mối quan tâm chiến lược của chúng tôi trong khu vực cũng tăng lên, nên chúng tôi đã phân bổ các tài sản đặc biệt cho các mục tiêu quan trọng. Tôi tin rằng đối phương nên quan tâm đến hướng phát triển của môi trường an ninh của họ", ông Kim phát biểu tại một cuộc triển lãm quân sự trước lễ kỷ niệm 80 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên.

Ông nói thêm rằng Triều Tiên "chắc chắn sẽ phát triển các biện pháp quân sự bổ sung" để chuẩn bị ứng phó với việc tăng cường lực lượng của Mỹ, nhưng chưa nêu cụ thể.

Cuộc triển lãm quân sự ở Bình Nhưỡng khai mạc hôm 4.10, mang tên Phát triển Phòng vệ 2025. Cuộc triển lãm thường niên lần thứ 3 liên tiếp được ông Kim mô tả là kết quả của các dự án hiện đại hóa và phát triển năng lực quân sự.

Trong bài phát biểu tại sự kiện, ông Kim ca ngợi đây là "kết quả gần đây của những dự án quan trọng... nhằm đặt cơ cấu năng lực quân sự của Triều Tiên, với răn đe hạt nhân làm xương sống, trên nền tảng ngày càng hiện đại và tiên tiến".

Ông Kim phát biểu tại buổi triển lãm hôm 4.10 ẢNH: REUTERS

Ông Kim cáo buộc Hàn Quốc và Mỹ tiến hành nhiều cuộc tập trận dựa trên kịch bản tác chiến hạt nhân, đồng thời tăng cường các tài sản quốc phòng tại Hàn Quốc và khu vực rộng lớn hơn.

"Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ việc Mỹ triển khai các phương tiện tấn công chiến lược và trinh sát... cũng như việc huy động cho các hành động thù địch liên quan mối đe dọa mới có thể xảy ra đối với an ninh quốc gia của chúng tôi", nhà lãnh đạo Triều Tiên nói.

Hàn Quốc và Mỹ luôn khẳng định các cuộc tập trận của họ mang tính chất phòng thủ. Trong cuộc họp nội các hôm 18.8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ra lệnh tiến hành từng bước cần thiết để thực thi các thỏa thuận liên Triều hiện có, vài ngày sau khi ông tái khẳng định cam kết khôi phục quan hệ và lòng tin với Triều Tiên.