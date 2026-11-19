Mức án trên được đại diện Viện KSND TP.Hà Nội đưa ra tại bản luận tội công bố sáng nay 19.11. Ông Lê Thanh Thản bị đề nghị mức án 30 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, về tội "lừa dối khách hàng", thời gian thử thách 5 năm, đồng thời phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Ngoài trách nhiệm hình sự, viện kiểm sát còn đề nghị ông Thản phải trả lại tiền mua nhà, đồng thời có nghĩa vụ liên đới cùng Công ty Bemes bồi thường tiền cho những căn hộ thuộc diện phải di dời. Mức bồi thường bằng với giá thị trường được xác định tại thời điểm xét xử.

Về phía người mua nhà, viện kiểm sát đề nghị họ phải trả lại các căn hộ thuộc diện di dời cho Công ty Bemes để doanh nghiệp khắc phục các vi phạm theo quy định pháp luật.

Ông Lê Thanh Thản đến tòa trên chiếc MPV hạng sang ẢNH: PHÚC BÌNH

Đối với nhóm cựu cán bộ thuộc UBND phường Kiến Hưng cũ và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ, viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt cả 5 người về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", với mức án từ 18 - 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Cơ quan công tố nhận định hành vi của nhóm cựu cán bộ đã gián tiếp gây ra thiệt hại cho người mua nhà; xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức; làm suy giảm lòng tin của người dân vào công tác quản lý nhà nước, nhất là lĩnh vực trật tự xây dựng.

Trong khi đó, hành vi của ông Lê Thanh Thản có tính chất nguy hiểm, từ việc chỉ đạo xây dựng vi phạm nghiêm trọng pháp luật về xây dựng cho đến quảng cáo gian dối, thu lời bất chính số tiền đặc biệt lớn từ rất nhiều bị hại.

Song, Chủ tịch Công ty Bemes cũng được ghi nhận có nhiều tình tiết giảm nhẹ: tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, chủ động khắc phục hậu quả, là người trên 70 tuổi…

Giá căn hộ CT6 Kiến Hưng tăng gần 4 lần so với lúc mua

Cáo trạng xác định quá trình thi công dự án CT6 Kiến Hưng, ông Lê Thanh Thản chỉ đạo xây dựng cả một tòa tháp CT6C với 438 căn hộ ngoài quy hoạch, tự ý chuyển đổi công năng tòa tháp CT6B từ khách sạn sang căn hộ chung cư, xây vượt phép số căn hộ thấp tầng…

Với loạt sai phạm trên, số căn hộ chung cư tại dự án "nhảy vọt" từ 231 lên tới 1.582. Đến nay, 519 căn hộ, gồm cả chung cư và thấp tầng, không được cấp sổ đỏ.

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định các căn hộ này có giá tại thời điểm mua là 590 tỉ đồng (chưa trừ 10% thuế VAT). Đến tháng 7.2026, kết quả định giá mới nhất xác định giá trị đã tăng lên 2.047 tỉ đồng, gấp gần 4 lần.

Tại phần xét hỏi, chủ tọa hỏi ông Lê Thanh Thản thấy kết luận định giá nêu trên có thỏa đáng không. Ông Thản cho biết chấp nhận bồi thường mức giá thị trường theo từng thời điểm.

Chủ tịch Công ty Bemes cũng đưa ra 2 phương án khắc phục, một là di dời các hộ dân tại căn hộ sai phạm ở CT6 Kiến Hưng xuống khu đô thị Thanh Hà, hai là trả lại tiền cho người mua nhà. Cả hai phương án đều đã sẵn sàng thực hiện.

Trong đó, bị cáo đã nộp khoản tiền 530 tỉ đồng cho cơ quan thi hành án, là nguồn tài chính sẵn có dự kiến sử dụng để thực hiện trách nhiệm bồi thường.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn các dự án bất động sản đang triển khai, đặc biệt là khu đô thị Thanh Hà. Hiện khu này còn hơn 200 ha đất "chưa làm gì", nếu được tạo điều kiện sẽ xây dựng khoảng 50 block căn hộ thương mại, sơ bộ ban đầu đã có 10.000 tỉ đồng.

Phần lớn cư dân CT6 Kiến Hưng đều bày tỏ nguyện vọng được hợp thức hóa, cấp sổ cho các căn hộ họ đang sở hữu, để tiếp tục sinh sống tại đây. Trường hợp không thể, ông Thản cần bồi thường thỏa đáng.