Ông Lê Tùng Vân ở Tịnh thất Bồng Lai lãnh 3 năm tù vì loạn luân

Loạn luân rồi che giấu bằng "hợp đồng mua bán tinh trùng"

Ngày 21.5, TAND H.Đức Hòa (Long An) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, xử kín đối với bị cáo Lê Tùng Vân (93 tuổi, quê quán tỉnh An Giang, thường trú ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An) về tội loạn luân. Phiên tòa diễn ra trong bối cảnh dư luận tiếp tục đặt nhiều câu hỏi về hành vi phạm tội kéo dài nhiều năm của ông Vân, cũng như sự liên đới của nhóm người sinh sống tại cơ sở từng tự xưng là "Tịnh thất Bồng Lai", sau đổi tên thành "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Ông Lê Tùng Vân vừa bị tuyên phạt 3 năm tù về tội loạn luân ẢNH: CTV

Theo hồ sơ điều tra, ông Lê Tùng Vân bị cáo buộc có hành vi giao cấu với 2 người con gái ruột, dẫn đến việc có 3 người con chung. Nhằm hợp thức hóa mối quan hệ, nhóm người thân của ông Vân đã lập các hợp đồng giả về "mua bán tinh trùng", ghi lùi ngày sinh các đứa bé về năm 2014. Tuy nhiên, kết quả giám định ADN khẳng định có 12 người là con ruột của ông Vân đang cùng sống chung tại Tịnh thất Bồng Lai, những người con này của ông Vân với những người đàn bà khác khau. 2 người con gái ông Vân do 2 bà Lê Thu Vân (đã chết) và bà Cao Thị Cúc sinh ra với tên là L.T.KD và L.TH.T. Sau đó ông Vân đã loạn luân với 2 người con gái này sinh ra 3 đứa trẻ.

Lo sợ sự việc loạn luân với 2 con gái ruột đổ bể, ông Vân cùng những người khác trong nhóm Tịnh thất Bồng Lai sử dụng các hợp đồng giả mạo để che giấu hành vi phạm tội. Đây là hành vi có thể cấu thành tội làm giả tài liệu, hoặc cản trở hoạt động tư pháp nếu đủ yếu tố cấu thành. Tuy nhiên, trong vụ án này, cơ quan tố tụng hình sự tỉnh Long An xác định chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự những người tham gia lập hợp đồng, do chưa làm rõ được ý thức đồng phạm.

Những góc tối kéo dài từ "Tịnh thất Bồng Lai"

Trước khi bị khởi tố về tội loạn luân, ông Lê Tùng Vân từng là bị cáo trong vụ án liên quan đến việc lợi dụng quyền tự do dân chủ, bị TAND H.Đức Hòa tuyên phạt 5 năm tù vào tháng 7.2022. Cùng vụ án này, các con trai ông như Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương cũng bị tuyên án từ 3 - 4 năm tù; bị cáo Cao Thị Cúc bị phạt 3 năm tù.

An ninh thắt chặt tại khu vực TAND H.Đức Hòa trong khi diễn ra phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Tùng Vân ẢNH: B.B

Cơ sở nơi ông Vân và các "đệ tử" sinh sống từng tự xưng là "Tịnh thất Bồng Lai", hoạt động dưới danh nghĩa cơ sở tu tại gia, nuôi trẻ mồ côi. Tuy nhiên, qua xác minh của cơ quan chức năng, phần lớn những người được gọi là "trẻ mồ côi" thực chất có quan hệ huyết thống với ông Vân và các thành viên trong nhóm.

Tại phiên tòa hôm nay 21.5, ông Lê Tùng Vân xin vắng mặt. HĐXX đã quyết định xử vắng mặt đối với bị cáo Lê Tùng Vân. Bằng các căn cứ pháp lý rõ ràng trong hồ sơ, HĐXX sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân mức án 3 năm tù về tội loạn luân, tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Vân đến thời điểm này là 8 năm tù.

Liên quan đến nhóm người ở "Tịnh thất Bồng Lai", ngày 28.5 tới, TAND H.Đức Hòa sẽ xét xử sơ thẩm lần 2 đối với bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".