Vụ loạn luân, lừa đảo tại Tịnh thất Bồng Lai: TAND H.Đức Hòa được giao xét xử

Năm 2022, bị cáo Lê Tùng Vân bị TAND tỉnh Long An tuyên phạt 5 năm tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, bị cáo Lê Tùng Vân được tạm hoãn thi hành án do tuổi cao, đồng thời bị cấm đi khỏi nơi cư trú tại Tịnh thất Bồng Lai. Trong cùng vụ án, 3 người con trai của bị cáo Lê Tùng Vân gồm Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương bị phạt mỗi người 4 năm tù; Nhị Nguyên bị phạt 3 năm 6 tháng tù, Cao Thị Cúc bị phạt 3 năm tù.