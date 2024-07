Vụ án Tịnh thất Bồng Lai: Thực hiện thủ tục đình chỉ xét xử Lê Thu Vân

Ngày 29.7, tin từ TAND H.Đức Hòa (Long An) cho biết, đơn vị đang thực hiện các thủ tục theo quy định để đình chỉ việc xét xử đối với Lê Thu Vân (65 tuổi, hộ khẩu tại P.Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ, tạm trú tại nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai, tức nhà của Cao Thị Cúc - ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An). Nguyên nhân là bị can này đã chết vào ngày 28.7 do bệnh.

Lê Thu Vân là bị can với vai trò đồng phạm trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do Lê Tùng Vân cầm đầu. Lê Thu Vân được tại ngoại để vừa điều trị bệnh, vừa phục vụ điều tra nên khi đó Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An có quyết định tách bị can này ra vụ án khác.

Cuối năm 2023, hồ sơ truy tố bị can Lê Thu Vân tại khoản 2, điều 331, bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2027 đã đến TAND H.Đức Hòa. Tuy nhiên, Lê Thu Vân tiếp tục có đơn xin hoãn xét xử để điều trị bệnh hiểm nghèo. TAND H.Đức Hòa nhiều lần yêu cầu giám định y tế nhưng bị can Vân không đến.

Theo UBND xã Hòa Khánh Tây, chiều 28.7, đại diện nhóm người ngụ nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai có liên hệ cơ quan này để báo tử về trường hợp bị can Lê Thu Vân. Theo nội dung trình báo, Lê Thu Vân chết vào sáng 28.7 do bệnh hiểm nghèo nên ngay sau đó được nhóm người Tịnh thất Bồng Lai đưa đến Bình Hưng Hòa (Q.Bình Tân, TP.HCM) tiến hành hỏa táng. Tại thời điểm chết, Lê Thu Vân đang phải thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của TAND H.Đức Hòa.

Vẫn theo UBND xã Hòa Khánh Tây, sau khi nhận thông báo của đại diện nhóm người Tịnh thất Bồng Lai về cái chết của bà Vân, UBND xã Hòa Khánh Tây đã thông báo cho bà Lê Kim Huệ, là người thân của Lê Thu Vân, được biết.

Nhóm người Tịnh thất Bồng Lai luôn đóng cửa, không qua lại với xóm giềng B.B

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Lê Kim Huệ cho biết, trong đêm 28.7, bà đã thuê xe từ TP.Cần Thơ đến Tịnh thất Bồng Lai với hy vọng được nhìn thi hài hoặc thắp nén hương tiễn đưa chị gái ruột lần cuối. Từ sáng sớm 29.7, bà đã có mặt tại cổng Tịnh thất Bồng Lai, nhưng người bên trong không mở cửa cho bà vào.

"Tôi kêu hoài mà người ta vẫn không mở cửa cho vào. Tôi kêu mãi thì bên trong vọng ra tiếng nói của một người nữ rằng ở đây không có tổ chức đám tang, muốn gì lên Bình Hưng Hòa mà tìm", bà Huệ chua xót.

Bà Lê Kim Huệ bức xúc vì nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai không cho vào thắp hương chị ruột B.B

Theo chính quyền địa phương, việc tổ chức ma chay là tự do của người dân nên việc nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai không đón tiếp bà Lê Kim Huệ thì chính quyền địa phương cũng khó có thể can thiệp. Ngoài ra, bà Huệ cũng không có liên hệ với chính quyền địa phương khi bị từ chối cho vào bên trong Tịnh thất Bồng Lai để tiễn bà Lê Thu Vân.