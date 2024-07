Vụ án Tịnh thất Bồng Lai: Khởi tố Lê Thanh Nhất Nguyên về hành vi lừa đảo

Ngày 9.7, Công an tỉnh Long An, cho biết tại Trại tạm giam B34 (thuộc Bộ Công an), Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Long An vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Thanh Nhất Nguyên (34 tuổi, ngụ nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai tức số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND tỉnh Long An phê chuẩn.

Bị án Lê Thanh Nhất Nguyên tại Trại tạm giam B34, Bộ Công an nghe đọc quyết định khởi tố bị can về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" CACC

Trước đó, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An tiếp nhận đơn tố cáo của một số cá nhân tự nhận là người bị hại của nhóm người ngụ Tịnh thất Bồng Lai về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn lừa đảo của nhóm người ngụ Tịnh thất Bồng Lai là giả chùa, giả sư, giả nuôi trẻ mồ côi để lừa đảo chiếm đoạt tiền của của những người có lòng hảo tâm.

Tháng 11.2022, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại nơi từng tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai hay Thiền am bên bờ vũ trụ do ông Lê Tùng Vân cầm đầu.

Ngày 2.7, cơ quan này đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại nơi tự xưng Tịnh thất Bồng lai.

Sau quá trình xác minh, điều tra, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An khẳng định đã có đủ chứng cứ xác định Lê Thanh Nhất Nguyên có hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên về chi tiết của hành vi lừa đảo, Công an tỉnh Long An chưa công bố.