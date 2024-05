Vụ án loạn luân ở Tịnh thất Bồng Lai: Lê Thanh Huyền Trang liên quan gì?

Ngày 15.5, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, ngoài bà Lê Thanh Kỳ Duyên (31 tuổi) đang bị truy tìm thì bà Lê Thanh Huyền Trang (31 tuổi, cùng ở nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai) cũng có liên quan trong vụ án loạn luân. Do đó, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Long An vừa có đề nghị phía Sở Y tế TP.HCM hỗ trợ thông tin về hoạt động khám chữa bệnh đối 3 người phụ nữ tự xưng "đệ tử" của bị can Lê Tùng Vân (92 tuổi).

3 người được Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đề nghị Sở Y tế TP.HCM cung cấp thông tin về khám chữa bệnh gồm: Lê Thanh Kỳ Duyên, Lê Thanh Huyền Trang và Vòng Kim Xuân (29 tuổi, cùng ở Tịnh thất Bồng Lai).

Kết quả giám định ADN cho thấy, Lê Thanh Huyền Trang (bên trái), Lê Thanh Kỳ Duyên (bên phải) đều là con gái của ông Lê Tùng Vân HẬU NGHĨA

Theo nguồn tin, kết quả giám định ADN của ông Lê Tùng Vân và 26 người khác cùng sống trong Tịnh thất Bồng Lai đã khẳng định ông Lê Tùng Vân loạn luân với con của mình là Lê Thanh Kỳ Duyên và đã có con trong số những người được lấy mẫu giám định. Bà Kỳ Duyên đã rời khỏi Tịnh thất Bồng Lai sau khi ông Lê Tùng Vân bị khởi tố về hành vi loạn luân. Hiện, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đang truy tìm bà Duyên.



Yêu cầu cung cấp lịch sử khám chữa bệnh của 3 người ở Tịnh thất Bồng Lai

Ngoài ra, kết quả giám định này cũng xác định bà Lê Thanh Huyền Trang là con của ông Lê Tùng Vân và bà Cao Thị Cúc (63 tuổi, đang chấp hành án về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân).

Lê Thanh Huyền Trang (áo trắng, đứng giữa) tại thời điểm chưa xuống tóc HẬU NGHĨA

Tuy nhiên, trong lý lịch tư pháp tự khai, bà Lê Thanh Kỳ Duyên và Lê Thanh Huyền Trang đều chỉ khai mẹ ruột, không xác định được người cha. Tại các buổi làm việc với ngành tố tụng hình sự tỉnh Long An, bà Kỳ Duyên và Huyền Trang đều khai nhận là "đệ tử" của ông Lê Tùng Vân và không biết cha ruột là ai.



Liên quan vụ án loạn luân, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã khởi tố bị can Lê Tùng Vân vào ngày 29.4 vừa qua.