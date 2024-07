Vụ án Tịnh thất Bồng Lai: Bị can Lê Thu Vân đã chết

Tối 28.7, bà Lê Kim Huệ (62 tuổi, ngụ Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) cho biết, người chị ruột của bà là bà Lê Thu Vân (65 tuổi) - bị can thứ 7 trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, xảy ra tại nơi tự xưng Tịnh Thất Bồng Lai, đã chết.

Nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai sau đó đổi thành Thiền am bên bờ vũ trụ B.B

"Tuy đã đi theo ông Lê Tùng Vân từ năm 1978 nhưng đến nay chị Thu Vân vẫn chưa cắt hộ khẩu khỏi gia đình tôi. Chị Vân sinh 7 đứa con trong lúc chung sống với ông Lê Tùng Vân nhưng đã chết 1 đứa. Tôi biết chị bệnh nặng từ vài năm qua, nhưng mỗi lần lên đều không được người trong Tịnh thất Bồng Lai cho vào bên trong nên tôi cũng không biết chị Vân chết. Tôi được cán bộ Tư pháp xã Hòa Khánh Tây báo hồi chiều nay (28.7) và đang chuẩn bị lên dự đám tang vào sáng mai. Tất nhiên, tôi cũng phải đến UBND xã Hòa Khánh Tây nhờ giúp đỡ mới vào được bên trong Tịnh thất Bồng Lai", bà Huệ cho biết.

Bị can Lê Thu Vân (65 tuổi, quê quán P.Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ), là đồng phạm của ông Lê Tùng Vân, từng ngụ nơi tự xưng Tịnh Thất Bồng Lai (ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An), sau đó đổi thành Thiền am bên bờ vũ trụ.

Ngày 10.5.2022, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố bị can Lê Thu Vân để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tại thời điểm khởi tố, bị can Lê Thu Vân không có mặt tại Tịnh thất Bồng Lai và cũng không ai biết bị can đã đi đâu.

Ngày 28.7.2022, bị can Lê Thu Vân ra đầu thú tại Công an P.15, Q.Phú Nhuận (TP.HCM). Khi đó, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An có quyết định tách bị can Lê Thu Vân ra một vụ án riêng để thuận lợi hơn cho hoạt động điều tra. Sau đó, bị can Lê Thu Vân trở về Tịnh thất Bồng Lai sinh sống và phối hợp điều tra trong nhiều vụ án.

Bị can Lê Thu Vân được xác định là đồng phạm của ông Lê Tùng Vân trong các hoạt động xúc phạm danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của Thượng tọa Thích Nhật Từ (Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Giác Ngộ); báng bổ Phật giáo, xúc phạm hình ảnh Đức Phật; xúc phạm Công an H.Đức Hòa… Trong 5 video vi phạm pháp luật của 2 tài khoản "5 chú tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ" và "Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official" đều có bà Lê Thu Vân tham gia với vai trò tích cực.