Ông Lê Văn Hẳn làm Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

Chiều ngày 17.11, HĐND tỉnh Tây Ninh (khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026) đã tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), bầu ông Lê Văn Hẳn, Phó bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng (bên trái), Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn ẢNH: BẮC BÌNH

Kỳ họp có 70/89 đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 tham dự. Tất cả các đại biểu có mặt đã thống nhất bầu ông Lê Văn Hẳn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các đại biểu cũng thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Út, do ông Út nhận công tác khác. Kỳ họp cũng đã thông qua nghị quyết về 2 nội dung này.

Ông Lê Văn Hẳn (sinh năm 1970, quê ở xã Lưu Nghiệp Anh, H.Trà Cú, tỉnh Trà Vinh cũ, nay là xã Lưu Nghiệp Anh, tỉnh Vĩnh Long). Ông có trình độ cử nhân hành chính, cử nhân sư phạm văn học, thạc sĩ quản lý giáo dục và cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được chỉ định làm Phó bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, ông Hẳn giữ nhiều vị trí quan trọng tại 2 tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long. Tại Trà Vinh, ông từng là Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Càng Long, Bí thư Thành ủy Trà Vinh, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh từ tháng 11.2020 đến tháng 6.2025.

Các đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh biểu quyết thông qua 2 nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề ẢNH: BẮC BÌNH

Sau khi sáp nhập 3 tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Vĩnh Long thành tỉnh Vĩnh Long mới, ông Hẳn được T.Ư chỉ định giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMT Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Sáng ngày 18.11.2025, Ban Tổ chức T.Ư công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Lê Văn Hẳn giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030.