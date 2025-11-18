Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ông Lê Văn Hẳn làm Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

Bắc Bình
Bắc Bình
18/11/2025 15:00 GMT+7

Ông Lê Văn Hẳn, Phó bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Chiều ngày 17.11, HĐND tỉnh Tây Ninh (khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026) đã tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), bầu ông Lê Văn Hẳn, Phó bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Lê Văn Hẳn làm Chủ tịch UBND Tây Ninh với số phiếu tuyệt đối - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng (bên trái), Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn

ẢNH: BẮC BÌNH

Kỳ họp có 70/89 đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 tham dự. Tất cả các đại biểu có mặt đã thống nhất bầu ông Lê Văn Hẳn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Các đại biểu cũng thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Út, do ông Út nhận công tác khác. Kỳ họp cũng đã thông qua nghị quyết về 2 nội dung này.

Ông Lê Văn Hẳn (sinh năm 1970, quê ở xã Lưu Nghiệp Anh, H.Trà Cú, tỉnh Trà Vinh cũ, nay là xã Lưu Nghiệp Anh, tỉnh Vĩnh Long). Ông có trình độ cử nhân hành chính, cử nhân sư phạm văn học, thạc sĩ quản lý giáo dục và cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được chỉ định làm Phó bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, ông Hẳn giữ nhiều vị trí quan trọng tại 2 tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long. Tại Trà Vinh, ông từng là Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Càng Long, Bí thư Thành ủy Trà Vinh, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh từ tháng 11.2020 đến tháng 6.2025.

Ông Lê Văn Hẳn làm Chủ tịch UBND Tây Ninh với số phiếu tuyệt đối - Ảnh 3.

Các đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh biểu quyết thông qua 2 nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề

ẢNH: BẮC BÌNH

Sau khi sáp nhập 3 tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Vĩnh Long thành tỉnh Vĩnh Long mới, ông Hẳn được T.Ư chỉ định giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMT Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Sáng ngày 18.11.2025, Ban Tổ chức T.Ư công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Lê Văn Hẳn giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tin liên quan

Đại hội MTTQ tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất: Triển khai 100% 'Cổng Mặt trận số'

Đại hội MTTQ tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất: Triển khai 100% 'Cổng Mặt trận số'

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Khám phá thêm chủ đề

Tây Ninh Lê Văn Hẳn HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận