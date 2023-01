'Ông lớn' ngân hàng lãi khủng năm 2022

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) công bố kết thúc năm 2022, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ của ngân hàng tăng 39% so 2021 (khoảng 36.774 tỉ đồng, đạt 119% kế hoạch năm 2022). Trong đó, biên lợi nhuận (NIM) đạt 3,51%, tăng 0,24 điểm % so với 2021. Trong năm qua, tín dụng của Vietcombank tăng trưởng vượt mốc 1,15 triệu tỉ đồng, tăng 19% so với cuối năm 2021. Thu nhập ngoài lãi của nhà băng này trong năm qua cũng tăng 9,2% so với năm 2021, hoàn thành 108,7% kế hoạch năm 2022; thu thuần kinh doanh ngoại tệ tăng trưởng 31,7% so với năm 2021, hoàn thành 124% kế hoạch năm 2022; thu hồi nợ ngoại bảng đạt 2.393 tỉ đồng, hoàn thành khoảng 80% kế hoạch năm... Vietcombank tiếp tục giữ ngôi vị quán quân về con số lợi nhuận của ngành ngân hàng.

Tiếp theo là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông tin đến hết 2022, tổng tài sản ngân hàng đạt hơn 2,08 triệu tỉ đồng, tăng gần 21% so với năm 2022. Đây là ngân hàng thương mại đầu tiên vượt mốc 2 triệu tỉ đồng, tiếp tục giữ vững vị thế là ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam. Tổng nguồn vốn huy động trong năm qua của BIDV đạt 1,95 triệu tỉ đồng, tăng 21,1% so với đầu năm. Tổng dư nợ tín dụng và đầu tư đạt 1,96 triệu tỉ đồng, tăng 19% so với đầu năm; trong đó dư nợ tín dụng đạt 1,5 triệu tỉ đồng, tăng 12,65% so với đầu năm, cao hơn mức thực hiện năm 2021 (11,8%), đảm bảo giới hạn Ngân hàng Nhà nước giao (12,7%). Kết quả nhà băng này đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất 23.190 tỉ đồng.





Tương tự, tại hội nghị tổng kết năm 2022, ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) cũng công bố lợi nhuận trước thuế riêng lẻ năm 2022 ước đạt 20.500 tỉ đồng, đạt mục tiêu kế hoạch đại hội đồng cổ đông đã đề ra và tăng 15% so với con số năm 2021. Tăng trưởng huy động tiền gửi dự kiến 8 - 10%, có điều chỉnh phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước...