Tỷ lệ bao phủ nợ xấu Vietcombank cao nhất hệ thống, lên tới 465%

Ngày 9.1, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023.

Con số mà dư luận chờ đợi nhất là lợi nhuận và nợ xấu có nhiều điểm rất đáng chú ý. Nhà băng này cho biết, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ tăng 39% so với năm 2021 và đạt 119% kế hoạch năm 2022.

Trong khi đó, dư nợ xấu chỉ 7.662 tỉ đồng, tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,67%, thấp hơn đáng kể so với kế hoạch được giao. Song, điều bất ngờ là dư quỹ dự phòng rủi ro lên tới 35.603 tỉ đồng. Tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu nội bảng đạt mức cao nhất hệ thống ngân hàng, khoảng 465% (tức mỗi đồng cho vay ra có 4,65 đồng dự phòng để xử lý - PV).

Ngân hàng cũng cung cấp thêm các số liệu quan trọng khác như: tín dụng tăng trưởng vượt mốc 1,15 triệu tỉ đồng, tăng 19% so với cuối năm 2021, kiểm soát trong tỷ lệ tăng trưởng được Ngân hàng Nhà nước giao; huy động vốn thị trường 1 đạt khoảng 1,26 triệu tỉ đồng, tăng 9,1% so với năm 2021, đạt 100% kế hoạch năm 2022; tỷ trọng huy động vốn không kỳ hạn bình quân đạt 34%, tăng 1,8 điểm phần trăm so với 2021…

Vietcombank có NIM đạt 3,51%, tăng 0,24 điểm phần trăm so với 2021. Chỉ số ROAA và ROAE duy trì ở mức cao, tương ứng là 1,84% và 24,25%.

Vietcombank tiếp tục là doanh nghiệp niêm yết có quy mô vốn hoá lớn nhất trên thị trường chứng khoán, lọt vào Top 100 ngân hàng niêm yết có quy mô vốn hoá lớn nhất thị trường năm 2022 (theo Reuter).





Theo lãnh đạo Vietcombank, kết quả trên nhờ công tác quản trị điều hành bám sát phương châm hành động “chuyển đổi, hiệu quả, bền vững” và gắn chặt với quan điểm chỉ đạo điều hành “trách nhiệm - quyết liệt - sáng tạo” để triển khai 3 “trụ cột”, 6 “đột phá” kinh doanh trong năm 2022.

Cụ thể, 3 trụ cột gồm: bán lẻ, dịch vụ, đầu tư. Trong đó, thực hiện nâng cao chất lượng dịch vụ, trải nghiệm khách hàng; tự động hóa và tối ưu hóa vận hành…

6 đột phá gồm: triển khai chương trình hành động chuyển đổi số và kế hoạch hành động chuyển đổi đúng tiến độ đã phê duyệt, đảm bảo chất lượng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó chú trọng nguồn nhân lực thích ứng cho chuyển đổi số; phát triển văn hóa số và ứng dụng phương pháp làm việc Agile.

Ngân hàng cũng chú trọng đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với chuyển dịch cơ cấu hoạt động; phát huy thế mạnh tổng thể của toàn hệ thống Vietcombank; đẩy mạnh công tác phát triển khách hàng, phát triển sản phẩm; hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách; triển khai đúng tiến độ với tinh thần quyết tâm cao nhất phương án nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng yếu kém.