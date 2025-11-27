Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Ông Macron khẳng định Pháp không ‘gửi thanh niên đến Ukraine’ chống Nga
Video Thế giới

Ông Macron khẳng định Pháp không ‘gửi thanh niên đến Ukraine’ chống Nga

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
27/11/2025 17:26 GMT+7

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết nghĩa vụ quân sự tự nguyện mới sắp được công bố không liên quan đến việc ‘gửi thanh niên Pháp đến Ukraine’.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 25.11 đã làm rõ rằng hình thức quân dịch tự nguyện mới sẽ không liên quan đến việc gửi thanh niên đến Ukraine.

Phát biểu trên đài phát thanh RTL của Pháp, ông Macron nhấn mạnh cần phải “xóa tan mọi hiểu lầm rằng Pháp sẽ gửi thanh niên đến Ukraine”, và đó không phải là mục đích của kế hoạch mới.

Ông Macron dự kiến sẽ công bố hình thức nghĩa vụ quân sự tự nguyện mới vào ngày 27.11 trong chuyến thăm căn cứ quân sự Varces ở miền đông nam nước Pháp.

Lời cam đoan của Tổng thống Macron được đưa ra vài ngày sau khi một làn sóng phẫn nộ nổ ra xoay quanh bình luận của tham mưu trưởng quân đội rằng nước Pháp phải sẵn sàng “mất đi những đứa con” khi cuộc chiến ở Ukraine đang leo thang.

Ông Macron khẳng định Pháp không ‘gửi thanh niên đến Ukraine’ chống Nga- Ảnh 1.

Tổng thống Emmanuel Macron phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh quốc tế “Adopt AI” về trí tuệ nhân tạo, tại Paris (Pháp), ngày 25.11.2025

ẢNH: REUTERS

Tướng Fabien Mandon, trong một bài phát biểu gần đây, cho rằng Pháp có sức mạnh về kinh tế và dân số để đánh bại Nga, nhưng lại thiếu “tinh thần” trong xã hội để làm việc này.

“Nếu nước Pháp chùn bước vì chưa sẵn sàng chấp nhận - nói thẳng ra là mất đi những người con, chịu thiệt hại kinh tế vì sản xuất quốc phòng sẽ được ưu tiên, thì chúng ta sẽ gặp rủi ro”.

Kế hoạch khiêm tốn

Ý tưởng về một kế hoạch quân dịch quốc gia mới đã được đưa ra tại Pháp trong vài tháng qua, khi các ý tưởng tương tự cũng đang được thảo luận ở các nước EU khác như Đức và Ba Lan.

Kế hoạch mới của Pháp dự kiến sẽ bắt đầu ở mức khiêm tốn, từ 2.000 đến 3.000 người trong năm đầu tiên, trước khi “tăng tốc” với mục tiêu dài hạn là 50.000 người mỗi năm.

Theo truyền thông Pháp, thời gian tại ngũ dự kiến sẽ là 10 tháng và các tình nguyện viên sẽ được trả lương.

Pháp từng áp dựng nghĩa vụ quân sự bắt buộc trong gần hai thế kỷ cho đến năm 1977, khi bị Tổng thống thời đó là Jacques Chirac bãi bỏ để nhường chỗ cho một đội quân chuyên nghiệp.

Tin liên quan

Nghị sĩ Mỹ chỉ trích đặc phái viên của ông Trump về đoạn ghi âm liên quan Ukraine

Nghị sĩ Mỹ chỉ trích đặc phái viên của ông Trump về đoạn ghi âm liên quan Ukraine

Một nhóm các hạ nghị sĩ Mỹ đã chỉ trích gay gắt đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff liên quan vụ rò rỉ đoạn ghi âm được cho là trao đổi với các quan chức Nga, nhưng Tổng thống Donald Trump có động thái bảo vệ cấp dưới.

Bộ trưởng Mỹ cảnh báo Ukraine về thất bại hiển hiện

Khám phá thêm chủ đề

pháp UKRAINE nga xung đột Nghĩa vụ quân sự Emmanuel Macron tổng thống tự nguyện thanh niên kế hoạch Quân dịch quân sự binh sĩ xung đột Nga-Ukraine căng thẳng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron eu nghĩa vụ quân sự bắt buộc Jacques Chirac
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận