Ông Macron khẳng định Pháp không ‘gửi thanh niên đến Ukraine’ chống Nga

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 25.11 đã làm rõ rằng hình thức quân dịch tự nguyện mới sẽ không liên quan đến việc gửi thanh niên đến Ukraine.

Phát biểu trên đài phát thanh RTL của Pháp, ông Macron nhấn mạnh cần phải “xóa tan mọi hiểu lầm rằng Pháp sẽ gửi thanh niên đến Ukraine”, và đó không phải là mục đích của kế hoạch mới.

Ông Macron dự kiến sẽ công bố hình thức nghĩa vụ quân sự tự nguyện mới vào ngày 27.11 trong chuyến thăm căn cứ quân sự Varces ở miền đông nam nước Pháp.

Lời cam đoan của Tổng thống Macron được đưa ra vài ngày sau khi một làn sóng phẫn nộ nổ ra xoay quanh bình luận của tham mưu trưởng quân đội rằng nước Pháp phải sẵn sàng “mất đi những đứa con” khi cuộc chiến ở Ukraine đang leo thang.

Tổng thống Emmanuel Macron phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh quốc tế “Adopt AI” về trí tuệ nhân tạo, tại Paris (Pháp), ngày 25.11.2025 ẢNH: REUTERS

Tướng Fabien Mandon, trong một bài phát biểu gần đây, cho rằng Pháp có sức mạnh về kinh tế và dân số để đánh bại Nga, nhưng lại thiếu “tinh thần” trong xã hội để làm việc này.

“Nếu nước Pháp chùn bước vì chưa sẵn sàng chấp nhận - nói thẳng ra là mất đi những người con, chịu thiệt hại kinh tế vì sản xuất quốc phòng sẽ được ưu tiên, thì chúng ta sẽ gặp rủi ro”.

Kế hoạch khiêm tốn

Ý tưởng về một kế hoạch quân dịch quốc gia mới đã được đưa ra tại Pháp trong vài tháng qua, khi các ý tưởng tương tự cũng đang được thảo luận ở các nước EU khác như Đức và Ba Lan.

Kế hoạch mới của Pháp dự kiến sẽ bắt đầu ở mức khiêm tốn, từ 2.000 đến 3.000 người trong năm đầu tiên, trước khi “tăng tốc” với mục tiêu dài hạn là 50.000 người mỗi năm.

Theo truyền thông Pháp, thời gian tại ngũ dự kiến sẽ là 10 tháng và các tình nguyện viên sẽ được trả lương.

Pháp từng áp dựng nghĩa vụ quân sự bắt buộc trong gần hai thế kỷ cho đến năm 1977, khi bị Tổng thống thời đó là Jacques Chirac bãi bỏ để nhường chỗ cho một đội quân chuyên nghiệp.