Bộ trưởng Mỹ cảnh báo Ukraine về thất bại hiển hiện

Đài NBC News dẫn các nguồn tin cho biết Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll chỉ ra rằng quân đội Ukraine đang đối mặt với một tình huống thảm khốc, và thất bại trước Nga là khó tránh khỏi.

Những nhận định này được ông Driscoll đưa ra trong cuộc họp với các quan chức Ukraine tại Kyiv hồi tuần trước.

Các nguồn tin nói với NBC News rằng theo Bộ trưởng Driscoll, Nga đang tăng cường quy mô và tốc độ các cuộc tập kích đường không, và có khả năng chiến đấu vô thời hạn. Đại diện của chính quyền Donald Trump cho rằng tình hình của Ukraine sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn theo thời gian, và nên đàm phán một giải pháp hòa bình ngay bây giờ thay vì rơi vào thế yếu hơn trong tương lai.

Hơn nữa, các nguồn tin cho biết phía Mỹ nói không thể tiếp tục cung cấp vũ khí và hệ thống phòng không cho Ukraine với tốc độ cần thiết.

Theo hai nguồn tin, thông điệp của Bộ trưởng Driscoll được đưa ra sau khi ông trình bày một kế hoạch hòa bình do Mỹ hậu thuẫn, nhưng bị giới chức Kyiv xem là một sự đầu hàng trước Moscow do phải nhượng bộ quá nhiều.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) tiếp đón Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll tại thủ đô Kyiv, ngày 20.11.2025 ẢNH: REUTERS

Cuộc gặp giữa Bộ trưởng Driscoll và phía Ukraine nằm trong nỗ lực của một số quan chức chính quyền Tổng thống Trump nhằm gây sức ép buộc Ukraine chấp nhận đề xuất hòa bình mới do Mỹ hậu thuẫn.

Kyiv sau đó đã tiếp tục trao đổi và đàm phán với Washington, để đạt được một đề xuất kế hoạch hòa bình mới với nhiều sửa đổi đáng kể. Kế hoạch mới được cho là bao gồm 19 điểm, giảm nhiều so với 28 điểm trong dự thảo ban đầu.

Theo đài NBC News, trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 25.11, Tổng thống Trump cho biết kế hoạch hòa bình ban đầu đã được “điều chỉnh, với sự đóng góp bổ sung từ cả hai bên, và chỉ còn lại một vài điểm bất đồng”.

NBC News cũng dẫn lời một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Toàn bộ đội ngũ của Tổng thống Trump, bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Đặc phái viên Steve Witkoff, Bộ trưởng Driscoll và nhiều người khác, đang làm việc ăn ý, như họ đã làm trong 10 tháng qua, để chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa và tàn phá này”.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã “hoan nghênh” bản dự thảo ban đầu hồi tuần trước, nhưng hôm 25.11 ông cho rằng Điện Kremlin có thể bác bỏ những điểm mới đang được thảo luận.

Ông Lavrov đã nhắc đến cuộc hội đàm hồi tháng 8 giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một hội nghị thượng đỉnh ở Anchorage (Alaska), cho rằng bản dự thảo đề xuất mới nhất dường như mâu thuẫn với những thỏa thuận đã đạt được trong các cuộc đàm phán đó.