Mỹ hoan nghênh tiến triển trong đàm phán với Ukraine
Video Thế giới

Mỹ hoan nghênh tiến triển trong đàm phán với Ukraine

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
24/11/2025 17:24 GMT+7

Mỹ và Ukraine cho biết họ đã tạo ra một ‘khuôn khổ hòa bình được cập nhật và hoàn thiện’ để chấm dứt chiến sự với Nga, điều chỉnh kế hoạch trước đó do chính quyền Trump soạn thảo mà Kyiv và các đồng minh cho là quá thiên vị Moscow.

Mỹ và Ukraine đã công bố một khuôn khổ hòa bình cập nhật để chấm dứt chiến sự với Nga, sửa đổi một kế hoạch trước đó do chính quyền Tổng thống Donald Trump đề xuất nhưng bị chỉ trích là quá thiên vị Moscow.

Sau các cuộc đàm phán tại Geneva (Thụy Sĩ), phái đoàn Mỹ và Ukraine đã gọi các cuộc thảo luận là “rất hiệu quả” và cho biết sẽ tiếp tục trong những ngày tới.

Nhà Trắng cho biết kế hoạch sửa đổi bao gồm các đảm bảo an ninh mạnh mẽ hơn và phản ánh lợi ích quốc gia của Ukraine.

Các quan chức Ukraine chưa có bình luận cụ thể.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 23.11 cho biết đã đạt được tiến bộ đáng kể trong kế hoạch chấm dứt xung đột ở Ukraine, nhưng không có thỏa thuận nào được đạt được về cách thức đảm bảo an ninh cho Kyiv trong bối cảnh lo ngại về mối đe dọa từ Nga.

Ông nói: “Rõ ràng, tôi nghĩ tất cả chúng ta đều nhận ra rằng một phần của việc chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến này đòi hỏi Ukraine phải cảm thấy an toàn và sẽ không bao giờ bị tấn công nữa”.

Mỹ hoan nghênh tiến triển trong đàm phán với Ukraine, nhưng còn nhiều vấn đề an ninh - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Andreas Norlen (trái) và Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk chủ trì hội nghị thượng đỉnh quốc hội tại Stockholm, ngày 24.11.2025

ẢNH: REUTERS

Các quan chức Ukraine, Mỹ và châu Âu trong ngày 23.11 đã nhóm họp tại Geneva để thảo luận về dự thảo kế hoạch của Mỹ nhằm chấm dứt giao tranh, sau khi Kyiv và các đồng minh lên tiếng lo ngại về những gì họ coi là nhượng bộ lớn đối với Nga.

Kế hoạch 28 điểm bao gồm lời kêu gọi Ukraine nhượng bộ một số lãnh thổ, chấp nhận giới hạn về quân sự và từ bỏ tham vọng gia nhập NATO.

Đối với nhiều người Ukraine, những điều khoản như vậy đồng nghĩa với việc việc chấp nhận thế thua sau hơn 4 năm tham chiến trong cuộc xung đột đẫm máu nhất châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai.

Các quan chức châu Âu cho biết họ không hề được Mỹ tham vấn về kế hoạch này, sau đó đã đưa ra một phiên bản sửa đổi, bác bỏ một số đề xuất giới hạn đối với lực lượng vũ trang và nhượng bộ lãnh thổ mà Kyiv phải chấp nhận theo đề xuất của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thời hạn đến ngày 27.11 để chấp thuận kế hoạch… nhưng vào ngày 22.11, ông cho biết đề xuất này chưa phải là đề xuất cuối cùng của mình.

Trong ngày 23.11, ông Trump đăng bài viết rằng Ukraine “không hề biết ơn” những nỗ lực của Mỹ nhằm chấm dứt chiến sự.

Ngay sau đó, Chánh văn phòng tổng thống Ukraine - ông Andriy Yermak, cũng là trưởng đoàn đàm phán Ukraine - đã cảm ơn ông Trump vì cam kết của ông đối với Kyiv. Vài phút sau, Tổng thống Zelensky cũng đã cảm ơn ông Trump trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Hai nguồn tin nói với Reuters rằng các quan chức Mỹ và Ukraine đang thảo luận về khả năng ông Zelensky đến Mỹ, có thể sớm nhất là trong tuần này, để thảo luận về kế hoạch hòa bình của Mỹ với ông Trump.

Các nước châu Âu đã đưa ra kế hoạch hòa bình cho Ukraine khác với đề xuất từ Mỹ, trong đó bỏ đi một số điều khoản có lợi cho Nga và kêu gọi tôn trọng chủ quyền của Kyiv.

