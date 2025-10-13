Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đảm bảo an ninh tuyệt đối cho Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM

Ngọc Lê
Ngọc Lê
13/10/2025 18:01 GMT+7

Công an TP.HCM, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát cơ động, đã triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo an ninh, trật tự cho Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Để đảm bảo an ninh, trật tự cho Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030), Công an TP.HCM đã nghiêm túc thực hiện kế hoạch và phương án bảo vệ an ninh, trật tự với tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, góp phần đảm bảo sự kiện diễn ra an toàn, thành công.

Đảm bảo an ninh tuyệt đối cho Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I - Ảnh 1.

Đảm bảo an ninh tuyệt đối cho Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I

ẢNH: CACC

Trong đó, Phòng Cảnh sát cơ động đã chủ động xây dựng và triển khai các phương án cụ thể, bố trí 100% quân số trực chiến trong suốt thời gian trước, trong và sau đại hội. Lực lượng này được yêu cầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nghiêm ngặt điều lệnh Công an nhân dân, giữ đúng tư thế, lễ tiết, tác phong chuẩn mực, đồng thời thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Công an TP.HCM đã huy động tối đa lực lượng và phương tiện, tăng cường tuần tra vũ trang trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm. Các biện pháp nghiệp vụ được triển khai đồng bộ nhằm bảo vệ an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội. Lực lượng Cảnh sát cơ động đảm bảo luôn trong trạng thái sẵn sàng, với đầy đủ vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương tiện, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có tình huống bất ngờ xảy ra.

Với quyết tâm mạnh mẽ và tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an TP.HCM đang đóng vai trò quan trọng trong công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần đảm bảo Đại hội Đảng bộ TP.HCM diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp.

Tin liên quan

Hình ảnh ngày đầu Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Hình ảnh ngày đầu Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Trong phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các đại biểu đã chuẩn bị một số nội dung cho phiên chính thức diễn ra ngày 14 - 15.10.

Khám phá thêm chủ đề

Đảng bộ TP.HCM an ninh Cảnh sát cơ động Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận