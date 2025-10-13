Để đảm bảo an ninh, trật tự cho Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030), Công an TP.HCM đã nghiêm túc thực hiện kế hoạch và phương án bảo vệ an ninh, trật tự với tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, góp phần đảm bảo sự kiện diễn ra an toàn, thành công.

Đảm bảo an ninh tuyệt đối cho Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I ẢNH: CACC

Trong đó, Phòng Cảnh sát cơ động đã chủ động xây dựng và triển khai các phương án cụ thể, bố trí 100% quân số trực chiến trong suốt thời gian trước, trong và sau đại hội. Lực lượng này được yêu cầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nghiêm ngặt điều lệnh Công an nhân dân, giữ đúng tư thế, lễ tiết, tác phong chuẩn mực, đồng thời thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Công an TP.HCM đã huy động tối đa lực lượng và phương tiện, tăng cường tuần tra vũ trang trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm. Các biện pháp nghiệp vụ được triển khai đồng bộ nhằm bảo vệ an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội. Lực lượng Cảnh sát cơ động đảm bảo luôn trong trạng thái sẵn sàng, với đầy đủ vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương tiện, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có tình huống bất ngờ xảy ra.

Với quyết tâm mạnh mẽ và tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an TP.HCM đang đóng vai trò quan trọng trong công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần đảm bảo Đại hội Đảng bộ TP.HCM diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp.