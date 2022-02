Ông Mai Đức Chung cần được suy tôn xứng đáng!

Kết quả trên sẽ tiếp tục bổ sung thêm vào bảng thành tích đồ sộ của ông trong sự nghiệp dẫn dắt Tuyển nữ nước nhà. Cái tin mới đây ông sẽ không tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ dự vòng Chung kết World Cup vào năm 2023 khiến nhiều người chúng ta không khỏi bất ngờ đầy tiếc nuối. Song cũng càng thêm trân trọng và cảm phục ông hơn.

Theo thống kê, HLV Mai Đức Chung đã giúp tuyển nữ Việt Nam 4 lần giành HCV SEA Games vào các năm 2003, 2005, 2017 và 2019, bên cạnh chức vô địch AFF Cup nữ 2019. Tại đấu trường châu lục, ông Mai Đức Chung đã cùng các học trò vào Top 4 Asian Games 2014, Hạng 5 Asian Cup 2022 cùng tấm vé dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử hôm mới rồi .

Quả thật, không có vị HLV của đội tuyển nữ nào ở khu vực Đông Nam Á có thành tích đồ sộ như vị HLV này của chúng ta. Đó là điều phải khẳng định khi chúng ta nhắc đến tên tuổi HLV Mai Đức Chung đáng kính với cái tên thân mật -" bố Chung" của các Cô gái Vàng Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Ông Mai Đức Chung vốn là cầu thủ nổi tiếng một thời của đội Đường sắt Việt Nam. Sau này, cũng có thời gian rất ngắn ông dám dũng cảm xung phong nhận làm HLV Tuyển quốc gia nam khi bất chợt có người xin từ chức. Đó là lúc mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang tỏ ra lúng túng vì chưa kịp tìm người thay. Thế mà trận đấu thì đã đến, không một ai dám đảm trách, ông trở thành người thế vai xuất sắc. Với khoảng hơn hai chục năm cuối cùng của sự nghiệp, ông làm bóng đá nữ thì đã có một kết quả thật khó ai sánh được như ta biết.

Chúng ta nên nhớ, đó cũng là thời điểm bóng đá nữ rất khó khăn, ít được xã hội quan tâm. Không chỉ là trống vắng khán giả mà ngay đến nhà nước cũng như VFF chưa đầu tư cho họ bao nhiêu .

Tôi vẫn chưa quên được một câu chuyện có thật nhưng rất vô tình trong nghề làm báo của mình. Đó là chính tôi trực tiếp gọi điện "đòi nợ "giúp Tuyển nữ Việt Nam sau khi các Cô gái Vàng đã ẵm chiếc HCV SEA Games đầu tiên vào năm 2003.

Số là lần đó ( cũng như ngay cả sau này vẫn còn hiện tượng tương tự) Tuyển nữ chúng ta vô địch thì một tập đoàn rất có "máu mặt" tuyên bố hùng hồn ngay tại trận chung kết vẫn đang còn diễn ra rằng họ sẽ thưởng cho đội Tuyển nếu giành ngôi vô địch nữ.

Nào ngờ đến cả tháng sau, khi các tuyển thủ đã về hết địa phương mà tiền vẫn chưa hề thấy đâu. Khi nghe câu chuyện này từ thành viên ban lãnh đạo đội tuyển, anh Phan Anh Tú khi anh đến thăm báo Thanh Niên, tặng chúng tôi chiếc áo thi đấu có đầy đủ chữ ký của các tuyển thủ nữ. Nghe xong, tôi đã bốc máy gọi cho những người có trách nhiệm của tập đoàn kinh tế nọ. Sau một hồi đổ qua đổ lại, người nọ bảo gọi cho người kia vì bản thân không biết tại sao lại chậm đến như vậy...

Kết quả cuối cùng là tôi đã truy ra nguyên do : Họ đã... quên bẵng đi mất vì cứ nghĩ đã được tập đoàn trao ngay rồi. Ngay trong ngày hôm đó, 50 triệu đồng mà họ hứa thưởng đã được chuyển ngay về tài khoản của VFF .

Cũng do có lần tình cờ được ngồi tâm sự với anh Phan Anh Tú bữa đó khiến tôi không khỏi ngậm ngùi do biết trong số các thành viên đội Tuyển ngày ấy có những tuyển thủ quốc gia sau mỗi đợt tập trung trở về, có cô gái lại ngồi vệ đường cùng chiếc sọt to được phủ kín vải để bán bánh mỳ mưu sinh, bất kể nắng mưa . Có em thì đi làm công nhân thực thụ trong nhà máy...





Tình yêu với bóng đá của các cô gái ngày đó thật cao cả và rất đáng nể.

Có lẽ chính niềm đam mê vô tư đến như vậy đã khiến HLV Mai Đức Chung càng không thể là người làm việc hời hợt mà cần phải dốc hết nhiệt huyết của ông cho nó . Chúng ta rất hiểu, cho dù hôm nay, chính sách chế độ, ăn uống, bồi dưỡng thi đấu mỗi khi lên Tuyển thì nam và nữ đều như nhau. Song khi ở CLB thi đấu thì các đội bóng nữ có thu nhập cực kỳ thấp. Nhiều khi chỉ bằng 1/10 đến 1/30 thu nhập của cầu thủ nam.

Còn tuổi thi đấu mà đã vậy thì khi các em cứng tuổi, giã từ sân cỏ thì xem như tài sản tích luỹ chỉ là con số không tròn trĩnh với họ . Đó là chưa nói đến chuyện hạnh phúc gia đình nhiều khi cũng rất khó khăn bởi trong xã hội vẫn còn tư tưởng coi thường các cô gái "quần đùi áo số". Và đó mới là nỗi buồn đau đáu của bố Chung với các tuyển thủ nữ.

Bố Chung là người cha rất đỗi kính trọng của các Cô gái Vàng Việt Nam qua nhiều thế hệ. Ông luôn quan tâm đến họ thay cho cha mẹ các cháu ở nhà. Ông cũng là người dám bày tỏ chính kiến thẳng thắn đến các cơ quan có trách nhiệm để mong các cầu thủ nữ được quan tâm hơn và cho đến nay, tuy thu nhập tại CLB mà các em thi đấu vẫn vô vàn khó khăn nhưng khi tập trung đội tuyển thì đời sống đã dễ chịu hơn xưa nhiều cho dù các em vẫn còn rất khó khăn. Muốn mua một đôi giày ưng ý để dùng khi thi đấu ( thứ rất thiết yếu và chính đáng với cầu thủ) mà nhiều khi cũng phải cân đong nát óc bởi đồng lương các em rất ít ỏi nếu không có tiền thưởng của các mạnh thường quân.

Tôi thực sự xúc động khi Tuyển nữ đã cầm chiếc vé dự World Cup 2003 thì tiền thưởng của nhiều nguồn đồn dập đổ về tài khoản đến bất ngờ. Tính đến chiều nay số tiền thưởng mà đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nhận được đã là 23 tỉ đồng.

Bên cạnh nguồn vật chất khá rôm rả thì sự động viên kịp thời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng như Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thật là cảm kích . Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc còn nhắc nhở các cơ quan có trách nhiệm khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để khen thưởng xứng đáng đối với Tuyển nữ trong thời gian tới .

Tôi nghĩ, đó là cách tri ân cần thiết của người dân Việt Nam với các Cô gái Vàng đầy kiêu hãnh khi lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá nữ,họ đã vinh hạnh được mang danh Việt Nam tại đấu trường đỉnh cao bóng đá nữ của thế giới .

Riêng đối với HLV Mai Đức Chung, với những gì mà ông cống hiến cho bóng đá nữ Việt Nam, đất nước nên suy tôn ông sao cho thật xứng đáng nhất có thể.Trong lòng dân, ông xứng đáng được tạc tượng đặt tại khuôn viên Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình. Trong thành tích mà ông Chung cống hiến với sự nghiệp thể thao nước nhà nói chung, bóng đá nữ nói riêng, ông Mai Đức Chung quá xứng đáng được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhất trong dịp ông cùng đội Tuyển trở về nước.

Tôi thì ao ước, giá mà Nhà nước có chế độ phong đặc cách,(vượt hạng) thì ông cũng vẫn xứng đáng được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ Đổi mới. Tiếc rằng,theo quy định hiện hành của Nhà nước thì vẫn phải qua từng nấc sau mỗi lần xét tặng và kèm theo đó là một quãng thời gian nhất định. Tức là phải có quy trình "tuần tự" xét thưởng. Việc này đã có quy định nên không "đi tắt" được. Đó quả là sự thiệt thòi cho một người có nhiều thành tích như ông Mai Đức Chung. Hiện chúng ta chưa có người thứ hai trong lĩnh vực bóng đá nước nhà được xem xét khen thưởng như vậy. Hy vọng tới đây, vào các dịp thi đấu còn lại trong năm nay tại các đấu trường khu vực ASEAN, sự nghiệp bóng đá của ông Chung sẽ gặt hái tiếp các bộ huy chương nữa. Từ đó, Nhà nước sẽ tiếp tục xem xét, suy tôn ông thêm một lần thì vẫn chưa muộn .