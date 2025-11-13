Ông Nguyễn Đức Trung làm Chủ tịch UBND TP.Hà Nội

Chiều 13.11, HĐND TP.Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 27) để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp, đa số đại biểu HĐND TP.Hà Nội có mặt đã biểu quyết bầu ông Nguyễn Đức Trung, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, giữ chức Chủ tịch UBND TP.Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Đức Trung ẢNH: HỮU THẮNG

Vào chiều cùng ngày, các đại biểu HĐND TP.Hà Nội đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP.Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Phó bí thư Thành ủy Hà Nội.

Theo luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025, sau khi HĐND TP.Hà Nội bầu ông Trung giữ chức Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, Thường trực HĐND thành phố sẽ gửi hồ sơ đến Thủ tướng Chính phủ để phê chuẩn.

Trước đó, ngày 7.11, Bộ Chính trị đã điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội; giới thiệu để HĐND thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Đức Trung sinh ngày 21.3.1974; quê quán: Thanh Hóa. Trình độ chuyên môn: thạc sĩ kinh tế chính trị, cử nhân kinh tế, cử nhân tiếng Anh.

Về quá trình công tác, từ tháng 3.2008 - đến tháng 1.2019, ông Nguyễn Đức Trung lần lượt giữ các chức vụ: Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ; Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị (Bộ KH-ĐT cũ).

Tháng 1.2019 - tháng 2.2020, ông Trung là Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ KH-ĐT cũ. Từ tháng 3.2020 - tháng 11.2024, ông Trung giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Tháng 11.2024, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An bầu ông Trung giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến tháng 10.2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX tiếp tục bầu ông Trung giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025 - 2030.