Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ông Nguyễn Đức Trung làm Chủ tịch UBND TP.Hà Nội

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
13/11/2025 15:24 GMT+7

Với đa số đại biểu HĐND TP.Hà Nội có mặt tán thành, ông Nguyễn Đức Trung, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chiều 13.11, HĐND TP.Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 27) để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp, đa số đại biểu HĐND TP.Hà Nội có mặt đã biểu quyết bầu ông Nguyễn Đức Trung, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, giữ chức Chủ tịch UBND TP.Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Đức Trung làm Chủ tịch UBND TP.Hà Nội- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Trung

ẢNH: HỮU THẮNG

Vào chiều cùng ngày, các đại biểu HĐND TP.Hà Nội đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP.Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Phó bí thư Thành ủy Hà Nội.

Theo luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025, sau khi HĐND TP.Hà Nội bầu ông Trung giữ chức Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, Thường trực HĐND thành phố sẽ gửi hồ sơ đến Thủ tướng Chính phủ để phê chuẩn.

Trước đó, ngày 7.11, Bộ Chính trị đã điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội; giới thiệu để HĐND thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Đức Trung sinh ngày 21.3.1974; quê quán: Thanh Hóa. Trình độ chuyên môn: thạc sĩ kinh tế chính trị, cử nhân kinh tế, cử nhân tiếng Anh.

Về quá trình công tác, từ tháng 3.2008 - đến tháng 1.2019, ông Nguyễn Đức Trung lần lượt giữ các chức vụ: Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ; Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị (Bộ KH-ĐT cũ).

Tháng 1.2019 - tháng 2.2020, ông Trung là Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ KH-ĐT cũ. Từ tháng 3.2020 - tháng 11.2024, ông Trung giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Tháng 11.2024, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An bầu ông Trung giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến tháng 10.2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX tiếp tục bầu ông Trung giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Đức Trung làm Chủ tịch UBND TP.Hà Nội- Ảnh 2.

 

Tin liên quan

Ông Nguyễn Đức Trung làm Phó bí thư Thành ủy Hà Nội

Ông Nguyễn Đức Trung làm Phó bí thư Thành ủy Hà Nội

Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội.

Khám phá thêm chủ đề

hà nội chủ tịch Nguyễn Đức Trung HĐND TP.Hà Nội bầu Chủ tịch Hà Nội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận