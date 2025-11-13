Ông Nguyễn Đức Trung: Sẽ cùng tập thể lãnh đạo Hà Nội 'nói đi đôi với làm'

Chiều 13.11, phát biểu tại kỳ họp chuyên đề của HĐND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tân Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Trung cho biết, với trọng trách được giao là người đứng đầu UBND thành phố, ông sẽ cùng tập thể UBND thành phố nghiên cứu sâu, bàn bạc kỹ, chỉ đạo quyết liệt, với tinh thần dấn thân, tận hiến, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ - dám làm - dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích của nhân dân, vì sự phát triển của thủ đô.

Ông Nguyễn Đức Trung phát biểu sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Hà Nội ẢNH: HỮU THẮNG

"Tôi nhận thức rằng, thành công của UBND thành phố không chỉ đo bằng con số tăng trưởng, mà còn bằng niềm tin, sự hài lòng và hạnh phúc của người dân", ông Trung nhấn mạnh.

Tân Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Trung cho biết, sẽ cùng tập thể lãnh đạo UBND thành phố thống nhất, đoàn kết, nói đi đôi với làm, phát huy những kết quả phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được trong thời gian qua và khắc phục những hạn chế, khó khăn.

Đồng thời, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2025, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 8%. Cùng với đó, tập trung vào 5 trọng tâm ưu tiên.

Theo đó, sẽ cụ thể hóa, triển khai toàn diện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị khóa XIII; các nhiệm vụ theo phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại đại hội và tại các hội nghị làm việc với TP.Hà Nội.

Rà soát, hoàn thiện mô hình, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, phát huy chức năng kiến tạo phát triển của chính quyền cơ sở gắn với tinh giản thủ tục hành chính và chuyển đổi số. Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cho mọi hoạt động.

Xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đưa Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, với kinh tế số đóng góp ngày càng lớn trong GRDP. Tập trung phát triển giáo dục - đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, duy trì chất lượng giáo dục - đào tạo thủ đô bền vững đứng đầu cả nước.

Triển khai thực hiện 2 quy hoạch lớn của thành phố, đồng thời rà soát, điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu phát triển mới, trong đó tập trung giải quyết những vấn đề về phát triển đô thị, hạ tầng đô thị hiện đại - thông minh - xanh; tập trung xử lý 4 điểm nghẽn về ùn tắc giao thông; trật tự, kỷ cương và vệ sinh đô thị; ô nhiễm môi trường; tình trạng ngập úng.

Ưu tiên phát triển các không gian ngầm, công trình giao thông, môi trường, y tế, giáo dục, nhà ở xã hội, nước sạch, không gian công cộng và các vùng động lực phát triển của Hà Nội.

Xây dựng mô hình quản trị hiện đại với bộ máy hành chính liêm chính - chuyên nghiệp - trách nhiệm - sáng tạo, đặt người dân ở trung tâm của mọi chính sách. Nâng cao năng lực, đạo đức, kỷ luật, kỷ cương và khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực thi nhiệm vụ…

Ông Nguyễn Đức Trung làm Chủ tịch UBND TP.Hà Nội

Trước đó, tại kỳ họp chuyên đề hôm nay 13.11, các đại biểu HĐND TP.Hà Nội có mặt đã biểu quyết bầu ông Nguyễn Đức Trung, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, giữ chức Chủ tịch UBND TP.Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.