Ông Nguyễn Hoàng Thoại giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cà Mau

Hỗ trợ hội viên hội nông dân đưa chuyển đổi số vào sản xuất, quản lý vùng trồng

Trong hai ngày 15 và 16.12, Hội Nông dân tỉnh Cà Mau tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 251 đại biểu, đại diện hơn 150.000 cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh.



Ông Phan Như Nguyện, Phó chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của các cấp Hội và hội viên nông dân tỉnh trong thời gian qua

ẢNH: G.B.

Tại đại hội, Phó chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phan Như Nguyện đã biểu dương những kết quả nổi bật của các cấp Hội và hội viên nông dân tỉnh Cà Mau trong thời gian qua.

Ông Nguyện nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đòi hỏi Hội Nông dân tỉnh Cà Mau phải tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong phong trào nông dân và phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, đồng hành cùng nông dân.

Công tác tuyên truyền, vận động cần được đổi mới, gắn chặt với các phong trào, hoạt động thiết thực, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Hội, nhất là các vấn đề trực tiếp liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; hướng tới nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và thương hiệu nông sản Cà Mau.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thủy phát biểu chỉ đạo đại hội ẢNH: G.B.

Phát biểu tại đại hội, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thủy đề nghị nhiệm kỳ tới, các cấp Hội cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành và hoạt động Hội; hỗ trợ hội viên đưa chuyển đổi số vào sản xuất, quản lý vùng trồng, vùng nuôi, truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ sản phẩm. Song song đó là đào tạo kỹ năng số cho cán bộ, hội viên; xây dựng các mô hình nông nghiệp thông minh, nông nghiệp chính xác được xác định là giải pháp then chốt để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Gần 200.000 hộ đăng ký tham gia phong trào 'Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi'

Theo Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Hoàng Thoại, giai đoạn 2023 - 2025, sản xuất nông nghiệp của tỉnh phát triển ổn định, nhiều chủ trương, chính sách được triển khai theo hướng bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu. Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi" có 119.656 hộ đăng ký tham gia, trong đó 80.169 hộ đạt danh hiệu các cấp.



Toàn tỉnh hiện có 302 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên, góp phần nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường và khẳng định thương hiệu nông sản Cà Mau.

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt ẢNH: G.B.

Ngoài ra, nông dân Cà Mau cũng tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; đóng góp trên 5 tỉ đồng, hiến 15.350 m² đất, làm mới và sửa chữa 88 km đường giao thông nông thôn, xây dựng và sửa chữa 44 cây cầu, thu gom 23 tấn rác thải...

Đại hội cũng đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Cà Mau khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 55 người; Ban Thường vụ gồm 9 người. Ông Nguyễn Hoàng Thoại được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cà Mau. Đại hội cũng chỉ định Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 15 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.