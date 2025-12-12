Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Ông Nguyễn Hữu Nguyên tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai

Lê Bình
Lê Bình
12/12/2025 16:10 GMT+7

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã tín nhiệm và chỉ định ông Nguyễn Hữu Nguyên tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Ngày 12.12, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra với sự tham dự của 300 đại biểu, đại diện cho hơn 192.000 cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước chuyển tiếp trong tổ chức Hội Nông dân tỉnh sau sáp nhập, đồng thời kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Hữu Nguyên tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hữu Nguyên phát biểu khai mạc Đại hội

ẢNH: LÊ BÌNH

Dự đại hội có ông Phan Như Nguyện, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai cùng lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành...

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp và thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có báo cáo tổng kết công tác hội và phong trào nông dân giai đoạn 2023 - 2025, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030; dự thảo nghị quyết đại hội; góp ý văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX và điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Ông Nguyễn Hữu Nguyên tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai- Ảnh 2.

Đoàn Chủ tịch tại Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

ẢNH: LÊ BÌNH

Đại hội đã công bố các quyết định của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 73 người; Ban Thường vụ gồm 14 người. Đặc biệt, đại hội đã chỉ định ông Nguyễn Hữu Nguyên, Ủy viên Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai, cùng 2 Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Việc ông Nguyễn Hữu Nguyên tiếp tục được tín nhiệm giao trọng trách Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh thể hiện sự ghi nhận của Trung ương hội và lãnh đạo tỉnh đối với quá trình lãnh đạo, điều hành hiệu quả của Hội Nông dân tỉnh trong thời gian qua, nhất là giai đoạn sáp nhập, kiện toàn tổ chức, bảo đảm hoạt động hội ổn định, thông suốt và phát huy vai trò đại diện, chăm lo quyền lợi chính đáng của nông dân.

Phát biểu tại đại hội, ông Phan Như Nguyện đánh giá cao những kết quả mà Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai đạt được, khẳng định công tác hội và phong trào nông dân đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Ông đề nghị Hội Nông dân các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hội; đẩy mạnh hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế hợp tác, khởi nghiệp, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và nông nghiệp xanh, bền vững.

Ông Nguyễn Hữu Nguyên tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Hữu Nguyên tiếp tục làm Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Đồng Nai (ông Nguyên đứng thứ 7 từ trái qua)

ẢNH: LÊ BÌNH

Phát biểu chỉ đạo, bà Huỳnh Thị Hằng nhấn mạnh vai trò nòng cốt của Hội Nông dân trong tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới hiện đại. Đồng chí đề nghị Hội Nông dân tỉnh dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành khóa mới, đứng đầu là Chủ tịch Nguyễn Hữu Nguyên, tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nông dân; đồng hành cùng nông dân trong chuyển đổi mô hình sản xuất, phát triển nông nghiệp số, nông nghiệp sinh thái, nâng cao giá trị nông sản và sinh kế nông thôn bền vững.

Với sự tín nhiệm cao của đại hội, ông Nguyễn Hữu Nguyên tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 - 2030 được kỳ vọng sẽ dẫn dắt tổ chức hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn mới.

Tin liên quan

Có nên quy định tổ chức Công đoàn, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân... trong Hiến pháp?

Có nên quy định tổ chức Công đoàn, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân... trong Hiến pháp?

Nhiều luật sư, chuyên gia đề nghị xem xét quy định các tổ chức như Công đoàn, Hội Phụ nữ... 'trực thuộc' MTTQ trong dự thảo Hiến pháp sửa đổi, đồng thời cân nhắc việc liệt kê tên cụ thể các tổ chức này trong Hiến pháp.

Hội Nông dân TP.HCM vận động được 8,2 tỉ đồng chăm lo nông dân khó khăn

Khám phá thêm chủ đề

Hội Nông Dân tỉnh Đồng Nai chủ tịch hội nông dân Tái đắc cử Đại hội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận