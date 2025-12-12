Ông Nguyễn Hữu Nguyên tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai

Ngày 12.12, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra với sự tham dự của 300 đại biểu, đại diện cho hơn 192.000 cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước chuyển tiếp trong tổ chức Hội Nông dân tỉnh sau sáp nhập, đồng thời kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Hữu Nguyên phát biểu khai mạc Đại hội ẢNH: LÊ BÌNH

Dự đại hội có ông Phan Như Nguyện, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai cùng lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành...

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp và thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có báo cáo tổng kết công tác hội và phong trào nông dân giai đoạn 2023 - 2025, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030; dự thảo nghị quyết đại hội; góp ý văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX và điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Đoàn Chủ tịch tại Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: LÊ BÌNH

Đại hội đã công bố các quyết định của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 73 người; Ban Thường vụ gồm 14 người. Đặc biệt, đại hội đã chỉ định ông Nguyễn Hữu Nguyên, Ủy viên Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai, cùng 2 Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Việc ông Nguyễn Hữu Nguyên tiếp tục được tín nhiệm giao trọng trách Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh thể hiện sự ghi nhận của Trung ương hội và lãnh đạo tỉnh đối với quá trình lãnh đạo, điều hành hiệu quả của Hội Nông dân tỉnh trong thời gian qua, nhất là giai đoạn sáp nhập, kiện toàn tổ chức, bảo đảm hoạt động hội ổn định, thông suốt và phát huy vai trò đại diện, chăm lo quyền lợi chính đáng của nông dân.

Phát biểu tại đại hội, ông Phan Như Nguyện đánh giá cao những kết quả mà Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai đạt được, khẳng định công tác hội và phong trào nông dân đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông đề nghị Hội Nông dân các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hội; đẩy mạnh hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế hợp tác, khởi nghiệp, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và nông nghiệp xanh, bền vững.

Ông Nguyễn Hữu Nguyên tiếp tục làm Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Đồng Nai (ông Nguyên đứng thứ 7 từ trái qua) ẢNH: LÊ BÌNH

Phát biểu chỉ đạo, bà Huỳnh Thị Hằng nhấn mạnh vai trò nòng cốt của Hội Nông dân trong tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới hiện đại. Đồng chí đề nghị Hội Nông dân tỉnh dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành khóa mới, đứng đầu là Chủ tịch Nguyễn Hữu Nguyên, tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nông dân; đồng hành cùng nông dân trong chuyển đổi mô hình sản xuất, phát triển nông nghiệp số, nông nghiệp sinh thái, nâng cao giá trị nông sản và sinh kế nông thôn bền vững.

Với sự tín nhiệm cao của đại hội, ông Nguyễn Hữu Nguyên tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 - 2030 được kỳ vọng sẽ dẫn dắt tổ chức hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn mới.