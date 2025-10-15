Chung sức xây dựng nông thôn văn minh, an ninh, nghĩa tình

Coi chất lượng nông sản là "hộ chiếu uy tín" toàn cầu

Chiều 14.10, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp gỡ 32 nhà khoa học của nhà nông và 63 nông dân VN xuất sắc được vinh danh trong chương trình Tự hào nông dân VN năm 2025, do T.Ư Hội Nông dân VN tổ chức. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Đỗ Văn Chiến; Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân VN Lương Quốc Đoàn.

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu trong buổi gặp mặt ẢNH: TTXVN

Chia sẻ tại buổi gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm điểm lại lịch sử năm 1945 đất nước có hơn 2 triệu người chết đói nhưng cũng đồng đất ấy đến nay, nông dân không chỉ đảm bảo lương thực cho 106 triệu người dân VN mà còn xuất khẩu mỗi năm 8-9 triệu tấn lương thực, mang về hàng tỉ USD cho đất nước. Nhờ áp dụng khoa học công nghệ, sáng tạo trong lao động, sản xuất kinh doanh, nông dân đã làm nên kỳ tích thần kỳ trong thời kỳ Đổi mới, góp phần thay đổi vận mệnh quốc gia.

Theo Tổng Bí thư, đã có thể nhìn thấy sắc thái của lớp người nông dân chuyên nghiệp, hiện đại. Các nhà khoa học của nhà nông thật sự là cầu nối đưa tri thức, công nghệ vào ruộng đồng, chuồng trại, nhà máy biến ý tưởng thành năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng.

Để nông nghiệp bứt phá, nông thôn giàu đẹp, nông dân hạnh phúc, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đặt người nông dân ở vị trí trung tâm. Người nông dân trong thời đại hôm nay là người lính tiên phong trên mặt trận an ninh lương thực, là doanh nhân của đồng đất, là "kỹ sư sinh thái" bảo vệ đất, nước, rừng, biển; là chủ thể văn hóa giữ nếp nhà, nghề truyền thống, nuôi dưỡng bản sắc Việt.

Tổng Bí thư yêu cầu khoa học - công nghệ phải được đưa vào đúng "điểm rơi" của sản xuất. Nhà khoa học cần xuống đồng ruộng, vào trang trại, doanh nghiệp đồng hành để chuẩn hóa quy trình, chất lượng, nâng cao truy xuất nguồn gốc an toàn thực phẩm. Đổi mới sáng tạo không đâu xa, chính là giống mới, quy trình mới, thiết bị mới, mô hình tín dụng - bảo hiểm nông nghiệp mới.

Nhấn mạnh nông nghiệp đặt mục tiêu phải đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị mỗi cấp xã cần có ít nhất một sản phẩm chủ lực có thương hiệu và một kênh phân phối số đến thẳng người tiêu dùng. "Phải coi chất lượng hạt gạo, trái cây, hạt cà phê; chuẩn mực an toàn thực phẩm; độ xanh - sạch - truy xuất được của mỗi lô hàng… chính là "hộ chiếu uy tín" của VN trên thị trường toàn cầu", Tổng bí thư Tô Lâm nói.

Nông nghiệp VN cần phát triển nông nghiệp xanh - tuần hoàn - thích ứng khí hậu, chuyển mạnh từ "mở rộng sản lượng" sang tăng năng suất và chất lượng, kinh tế sinh học, kinh tế tuần hoàn nông nghiệp phải trở thành hướng đi chủ đạo của nông thôn mới nâng cao, sử dụng tiết kiệm nước, phân bón.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng yêu cầu xây dựng nông thôn văn minh, an ninh, nghĩa tình. Mỗi nông dân cùng chung sức để mỗi làng quê thực sự là "miền quê đáng sống": có việc làm bền vững, có văn hóa, có môi trường trong sạch và an ninh, an toàn.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Hội Nông dân các cấp theo mô hình mới trong sự điều phối chung của MTTQ VN phải đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, "giảm tính hình thức - tăng tính thực chất", bảo đảm thực sự là người bạn đồng hành của nông dân. Công tác hội phải biến yêu cầu của nông dân thành chương trình hành động cụ thể, là cầu nối giữa người nông dân với chính quyền, giúp người nông dân nâng cao kiến thức, kỹ năng, kết nối thị trường, xây dựng thương hiệu, mở rộng tiêu thụ sản phẩm.

Thường xuyên đối thoại, lắng nghe nông dân

Tối cùng ngày, T.Ư Hội Nông dân VN tổ chức lễ tôn vinh - trao danh hiệu Nông dân VN xuất sắc và nhà khoa học của nhà nông năm 2025. Chủ tịch nước Lương Cường; Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan tới dự.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại lễ tôn vinh ẢNH: TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định 63 nông dân đại diện cho 6,3 triệu nông dân trên cả nước và 32 nhà khoa học được vinh danh là những đại diện xuất sắc nhất về những kết quả lao động miệt mài không ngừng nghỉ, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khát vọng, động lực cống hiến vì đất nước, vì cộng đồng của người VN trên con đường xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Những năm qua ngành nông nghiệp VN đã kiên cường vươn lên, đạt được những thành tích hết sức ấn tượng, luôn là trụ đỡ, là nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển đất nước. VN không chỉ trở thành điểm sáng toàn cầu về xóa đói giảm nghèo mà còn trở thành nước xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới.

Sáng 14.10, T.Ư Hội Nông dân VN tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Nông dân VN (14.10.1930 - 14.10.2025), Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân VN lần thứ VI. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Đỗ Văn Chiến đề nghị T.Ư Hội Nông dân VN tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, lấy cơ sở và địa bàn dân cư là trung tâm tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ nông dân. T.Ư Hội Nông dân VN quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: "Mô hình mới phải có tư duy mới, cách làm mới, hiệu quả mới" và kết quả của hội phải được lượng hóa, cân đo đong đếm được. Trong những năm tới, các phong trào thi đua yêu nước phải khuyến khích nông dân đóng góp nhiều hơn nữa công sức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới. "Hội cần nâng cao hiệu quả phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, nhân rộng mô hình mái ấm nông dân và các hoạt động tôn vinh nông dân VN xuất sắc, mục tiêu là làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành động lực to lớn, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn hiện đại, nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh", ông Đỗ Văn Chiến yêu cầu. Dịp này, ông Đỗ Văn Chiến trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Hội Nông dân giải phóng miền Trung - Tây nguyên. Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng ba cho Hội Nông dân giải phóng miền Trung - Tây nguyên và 10 cá nhân xuất sắc của Hội Nông dân VN. Phó thủ tướng Trần Hồng Hà trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 26 nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Đỗ Văn Chiến phát biểu tại lễ kỷ niệm ẢNH: TTXVN

Chủ tịch nước khẳng định để hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm thì nông nghiệp, nông thôn có vai trò quan trọng, là cơ sở, lực lượng to lớn phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa con người VN, hội nhập quốc tế.

Chủ tịch nước đề nghị T.Ư Hội Nông dân VN thường xuyên đối thoại, lắng nghe ý kiến của nông dân; phát huy, mở rộng và duy trì diễn đàn: lắng nghe nông dân nói; đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững thu hút đông đảo hội viên, nông dân các vùng miền, dân tộc, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn cùng tham gia.

"Tôi tin tưởng rằng bằng tinh thần đoàn kết, ý chí tự cường của Hội Nông dân VN, giai cấp nông dân, sự đồng hành của các nhà khoa học, sự quan tâm, chăm lo lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, chúng ta nhất định sẽ gặt hái được những thành công rực rỡ hơn nữa, góp phần đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng và hạnh phúc của dân tộc VN", Chủ tịch nước Lương Cường kỳ vọng.