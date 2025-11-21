Ông Nguyễn Khắc Toàn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND TP.Huế

Chiều nay 21.11, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.Huế tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã công bố quyết định chỉ định ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND TP.Huế, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung (bên phải) trao quyết định và chúc mừng ông Nguyễn Khắc Toàn ẢNH: HOÀNG HIẾU MINH BỐN

Trước đó, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 28 của HĐND TP.Huế (diễn ra ngày 18.11), ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó bí thư Thành ủy Huế đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Huế, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung chúc mừng ông Nguyễn Khắc Toàn được tin tưởng giao trọng trách mới, đồng thời đề nghị Ban Thường vụ và Đảng ủy UBND TP.Huế phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo triển khai nghiêm túc nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17. Trong bối cảnh mô hình tổ chức, số lượng đầu mối trực thuộc Đảng ủy UBND TP.Huế tiếp tục có điều chỉnh, cần tiếp tục kiện toàn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Khắc Toàn khẳng định, sẽ nỗ lực hơn nữa trên cương vị mới và cam kết nêu cao tinh thần đoàn kết, kỷ cương, dân chủ; đổi mới phương thức lãnh đạo trong xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới mục tiêu xây dựng TP.Huế phát triển bền vững, xanh và giàu bản sắc.

Phó viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Duy Giảng (giữa), trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Tiến Hùng (phải) và ông Nguyễn Trường (trái) ẢNH: HOÀNG HIẾU MINH BỐN

Chiều cùng ngày, Viện KSND tối cao cũng đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Hùng, kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Trị giữ chức Viện trưởng Viện KSND TP.Huế; thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 20.11.2025.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Trường, Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Trị giữ chức Phó viện trưởng Viện KSND TP.Huế, thời hạn được bổ nhiệm kể từ ngày 20.11.2025 cho đến khi nghỉ hưu.



