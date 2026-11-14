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    Ông Nguyễn Phong An làm Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai

    Lê Lâm
    Lê Lâm
    Ông Nguyễn Phong An, Phó giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai từ ngày 14.11.

    Ngày 14.11, UBND thành phố Đồng Nai đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Phong An, Phó giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 14.11.

    Ông Nguyễn Phong An làm Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai- Ảnh 1.

    Ông Nguyễn Phong An, tân Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai

    ẢNH: HUY ANH

    Ông Nguyễn Phong An trưởng thành từ Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cũ. Trước khi sáp nhập Đồng Nai và Bình Phước, ông từng giữ các chức vụ: Phó chủ tịch UBND huyện Long Thành, Phó chánh văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa.

    Sau sáp nhập (từ ngày 1.7.225) ông Nguyễn Phong An giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phước Tân. Ngày 15.1.2026 được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở Xây dựng cho đến khi được bổ nhiệm làm Giám đốc sở này.

    Trước đó, vào ngày 11.11, tại kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố Đồng Nai khóa I (nhiệm kỳ 2026 - 2031), các đại biểu HĐND thành phố đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố đối với ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng. Đồng thời bầu ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai.

    Hiện tại, ban lãnh đạo Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai có giám đốc là ông Nguyễn Phong An; cùng 4 phó giám đốc gồm: Đỗ Thành Phương, Não Thiên Anh Minh, Nguyễn Văn Lâm và Dương Văn Hiếu. Trụ sở làm việc tại số 38, đường Phan Chu Trinh, phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai.

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