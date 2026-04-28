Ông Nguyễn Thanh Dũng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo Cà Mau

Theo báo cáo chính trị, trong giai đoạn 2020 - 2025, khi hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu còn hoạt động độc lập, hệ thống báo chí đã có bước phát triển toàn diện cả về tổ chức, nhân lực lẫn chất lượng nội dung. Các cơ quan báo chí của hai tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, hình thức thể hiện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển báo điện tử, mạng xã hội, đa dạng hóa nền tảng truyền thông.

Ông Nguyễn Thanh Dũng tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: G.B

Bên cạnh đó, các chương trình phát thanh - truyền hình ngày càng phong phú, vừa đáp ứng nhu cầu thông tin, giải trí của người dân, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Nhiều chương trình truyền hình trực tiếp, chuyên đề văn hóa - nghệ thuật, đời sống xã hội đã tạo dấu ấn, góp phần định hướng dư luận, lan tỏa giá trị tích cực trong cộng đồng.

Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại đại hội ẢNH: G.B

Ngoài ra, đội ngũ người làm báo không ngừng trưởng thành, được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn ngày càng cao. Lực lượng phóng viên trẻ phát triển nhanh, trở thành nguồn kế cận quan trọng cho báo chí địa phương trong thời kỳ chuyển đổi số.

Đặc biệt, báo chí còn phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt - việc tốt. Song song đó, việc đẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được triển khai hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau khóa mới ẢNH: G.B

Thời gian qua, hoạt động Hội Nhà báo có nhiều đổi mới, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, Hội Nhà báo hai tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu cũ đã chú trọng củng cố tổ chức, phát triển hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động. Tổng số hội viên không ngừng tăng, Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau cũ có 260 hội viên và Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu cũ có 160 hội viên.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ được duy trì thường xuyên với hàng chục lớp tập huấn, thu hút hàng trăm lượt học viên tham gia. Đây là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của báo chí hiện đại.

Các giải báo chí truyền thống như giải Trần Ngọc Hy, các giải chuyên đề, giải ảnh báo chí liên tỉnh được tổ chức thường xuyên, trở thành sân chơi nghề nghiệp bổ ích, khuyến khích sáng tạo. Nhiều tác phẩm đoạt giải cấp khu vực và quốc gia, khẳng định vị thế của báo chí địa phương.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 13 thành viên ẢNH: G.B

Bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2031, đại hội xác định phương hướng chung: "Báo chí Cà Mau trung thành, bản lĩnh, đổi mới sáng tạo". Trong đó, tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển báo chí đa nền tảng, đa phương tiện; nâng cao chất lượng nội dung, tính định hướng và sức thuyết phục; xây dựng đội ngũ nhà báo có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn cao; tăng cường vai trò của Hội Nhà báo trong quản lý, đào tạo và phát triển hội viên.

Đại hội cũng đề ra nhiều giải pháp cụ thể như nâng cao chất lượng giải báo chí, mở rộng đào tạo nghiệp vụ, tổ chức các chuyến đi thực tế sáng tác, đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực và tăng cường hoạt động an sinh xã hội.

Phát biểu chỉ đạo, nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đánh giá cao kết quả đạt được, đồng thời đề nghị Hội Nhà báo Cà Mau tăng cường bồi dưỡng kiến thức chính trị, pháp luật trong bối cảnh nhiều luật mới liên quan báo chí có hiệu lực. Ông lưu ý cần quan tâm đời sống hội viên, chủ động tham mưu chính sách hỗ trợ, qua đó phát huy vai trò người làm báo như cầu nối nhân ái trong xã hội.

Tại đại hội, ông Bùi Tấn Bảy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau đánh giá đội ngũ người làm báo không ngừng trưởng thành, bám sát thực tiễn, phản ánh kịp thời đời sống và góp phần lan tỏa hình ảnh địa phương sau hợp nhất. Ông đề nghị báo chí tiếp tục bám sát chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 13 thành viên; bầu Ban kiểm tra gồm 5 thành viên. Ông Nguyễn Thanh Dũng, Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.