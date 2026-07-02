Ông Nguyễn Trọng Hiếu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Chiều 2.7, tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX đã tiến hành quy trình bầu bổ sung Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tân Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu ẢNH: TÂN KỲ

Với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100% (54/54 phiếu đồng ý), ông Nguyễn Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính Hà Tĩnh, được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Trọng Hiếu sinh năm 1973, quê quán tại xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là cán bộ có trình độ chuyên môn cử nhân kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Trọng Hiếu từng trải qua nhiều vị trí công tác như Phó giám đốc Sở Tài chính kiêm Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hà Tĩnh cũ, trước khi trở lại đảm nhiệm vị trí Giám đốc Sở Tài chính Hà Tĩnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu hứa sẽ không ngừng nỗ lực rèn luyện, học hỏi, nâng cao năng lực, trách nhiệm; đồng thời cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh giữ vững đoàn kết, đổi mới, quyết liệt trong điều hành để xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững.