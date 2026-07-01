Thủ khoa khối B00 Hà Tĩnh: Học sâu thay vì nhớ nhiều

Bất ngờ vì trở thành thủ khoa

Sáng 1.7, khi Bộ GD-ĐT chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, căn nhà nhỏ của gia đình em Lê Thị Hoài Thu (lớp 12A1, Trường THPT Cẩm Bình, Hà Tĩnh) ngập tràn tiếng chúc mừng từ chòm xóm.

Nữ thủ khoa khối B00 Hà Tĩnh ngồi cạnh ông bà, tra cứu điểm thi vào sáng 1.7 ẢNH: PHẠM ĐỨC

Với tổng điểm số gần như tuyệt đối toán 10, hóa học 10, sinh học 9,75, Hoài Thu không chỉ giành ngôi vị thủ khoa khối B00 toàn tỉnh mà còn xuất sắc trở thành á khoa toàn quốc ở tổ hợp xét tuyển này.

Chia sẻ với phóng viên, Thu xúc động kể lại khoảnh khắc biết điểm: "Em không ngờ mình trở thành thủ khoa của tỉnh. Người đầu tiên em gọi điện báo tin là mẹ. Mẹ em đang làm công nhân tại Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast ở Khu kinh tế Vũng Áng, cách nhà hơn 60 km. Ở đầu dây bên kia, nghe em đọc điểm, mẹ khóc, em cũng khóc, hai mẹ con cứ nghẹn ngào mãi không thành tiếng".

Hoài Thu sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông tại xã vùng quê Cẩm Bình (Hà Tĩnh). Hơn một năm nay, để có tiền lo cho hai chị em ăn học, bố mẹ em phải rời quê, xin vào làm công nhân ở khu kinh tế xa nhà, để lại Thu và em trai sống cùng ông bà nội.

Ý thức được sự tất bật mưu sinh của đấng sinh thành, từ nhỏ Thu đã rèn cho mình tính tự lập cao độ.

Một số thành tích mà Thu đã đạt được năm lớp 12 ẢNH: PHẠM ĐỨC

Vì điều kiện kinh tế gia đình không dư dả, suốt những năm học phổ thông, Thu nói không với những "lò" luyện đề đắt đỏ. Nền tảng kiến thức của nữ thủ khoa hoàn toàn đến từ những giờ giảng trên lớp của thầy cô, tài liệu tự tìm tòi qua mạng và tinh thần tự học bền bỉ tại nhà.

Chính tư duy này đã giúp Thu sở hữu một "bảng vàng" thành tích đáng nể ở môn hóa học. Từ giải nhì học sinh giỏi tỉnh năm lớp 9, giải ba năm lớp 10, cho đến cú bứt phá ngoạn mục với giải nhất học sinh giỏi tỉnh năm lớp 12.

Bí quyết đạt điểm cao

Không ai nghĩ một thủ khoa đến từ trường làng lại không phải là "mọt sách" thức khuya. Thu chia sẻ bí quyết là học không cốt ở ghi nhớ thật nhiều mà là phải hiểu thật sâu.

Thu vui mừng vì trở thành thủ khoa khối B00 của tỉnh Hà Tĩnh ẢNH: PHẠM ĐỨC

"Em không bao giờ học vẹt hay cố nhớ máy móc các công thức. Em luôn cố gắng tìm hiểu bản chất của vấn đề. Khi đã hiểu thì sẽ nhớ lâu hơn và có thể vận dụng vào nhiều dạng bài khác nhau", Thu bật mí.

Chính tư duy này đã giúp Thu lội ngược dòng ngoạn mục. Ít ai biết rằng, năm lớp 11, Thu từng có giai đoạn bị hổng kiến thức môn toán. Thay vì hoang mang lao vào các lớp học thêm, em chọn cách "đóng cửa" tự học.

Thu lật lại từng trang sách giáo khoa, mổ xẻ từng định lý, tự chứng minh lại các công thức để hiểu rõ gốc rễ của bài toán. Nhờ bóc tách vấn đề từ bản chất, Thu không chỉ bù đắp được lỗ hổng mà còn bứt phá giành điểm 10 tuyệt đối môn toán trong kỳ thi tốt nghiệp vừa qua.

Áp lực của một sĩ tử ôn thi khối B00 với khối lượng lý thuyết và bài tập khổng lồ là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, thay vì thức thâu đêm suốt sáng, Thu chọn cho mình một lối đi khoa học và một "bộ phanh" cảm xúc đặc biệt.

"Ngoài giờ học, em thường vẽ tranh. Đó là lúc em gửi gắm những suy nghĩ của mình vào cọ vẽ, để đầu óc được hoàn toàn thả lỏng", Thu bộc bạch.

Với số điểm đạt được, Thu dự định đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Y Hà Nội để hiện thực hóa ước mơ trở thành bác sĩ đa khoa.

"Từ lâu, em đã nhen nhóm ước mơ trở thành bác sĩ, mục đích là để có thể chăm sóc sức khỏe cho người thân và cứu giúp được nhiều bệnh nhân", Thu tâm sự.

Bên cạnh thành tích học tập, Thu còn là đảng viên trẻ được kết nạp ngay trước kỳ thi và đạt danh hiệu "Học sinh 3 tốt".

Cô Đào Thị Phương Lan, Phó hiệu trưởng trường THPT Cẩm Bình đánh giá cao sự tự giác, thông minh và nghị lực vượt khó của cô học trò nhỏ. Câu chuyện của Thu là minh chứng cho việc sự kiên trì có thể tạo nên những "cú bứt phá" ngoạn mục.