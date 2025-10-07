Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ông Nguyễn Văn Tòng bị bắt tạm giam vì xúi giục người khác livestream xuyên tạc

Đức Nhật
Đức Nhật
07/10/2025 20:00 GMT+7

Công an tỉnh Gia Lai bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tòng, chủ mưu xúi giục người khác livestream, kích động gây rối an ninh trật tự liên quan Dự án khu công nghiệp Phù Mỹ.

Ngày 7.10, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tòng (ở xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai; trước đây thuộc H.Phù Mỹ, Bình Định) để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ông Nguyễn Văn Tòng bị bắt tạm giam vì xúi giục người khác livestream xuyên tạc- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Tòng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước

ẢNH: CÔNG AN GIA LAI CUNG CẤP

Trước đó, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam bà Võ Thị Phụng (48 tuổi, ở cùng xã) về cùng hành vi.

Cụ thể ông Tòng cung cấp thông tin sai lệch về dự án, đồng thời hướng dẫn, xúi giục bị can Phụng tập luyện livestream Facebook. Từ đó bà Phụng đã phát trực tiếp 6 video clip trên mạng xã hội ghi lại cảnh hò hét, kích động, tung tin sai sự thật, vu khống doanh nghiệp, chính quyền địa phương, kích động tụ tập đông người nhằm cản trở việc triển khai dự án trọng điểm của tỉnh.

Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành triệu tập ông Nguyễn Văn Tòng để điều tra làm rõ. Tại cơ quan điều tra, ông Tòng khai nhận đã tuyên truyền, xuyên tạc sai sự thật và kích động bà Võ Thị Phụng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Tòng bị bắt tạm giam vì xúi giục người khác livestream xuyên tạc- Ảnh 2.

Trước đó, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam bà Võ Thị Phụng về cùng hành vi

ẢNH: CÔNG AN GIA LAI

Với đầy đủ chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã khởi tố bị can và ra quyết định bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Tòng để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tin liên quan

Công an tỉnh Gia Lai bắt tạm giam bà Võ Thị Phụng

Công an tỉnh Gia Lai bắt tạm giam bà Võ Thị Phụng

Công an tỉnh Gia Lai bắt tạm giam bà Võ Thị Phụng để điều tra hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, phát tán thông tin sai sự thật về dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Khám phá thêm chủ đề

Xuyên tạc bắt tạm giam LIVESTREAM Gia Lai Khu công nghiệp Phù Mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận