Ông Nguyễn Văn Tòng bị bắt tạm giam vì xúi giục người khác livestream xuyên tạc

Ngày 7.10, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tòng (ở xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai; trước đây thuộc H.Phù Mỹ, Bình Định) để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ông Nguyễn Văn Tòng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước ẢNH: CÔNG AN GIA LAI CUNG CẤP

Trước đó, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam bà Võ Thị Phụng (48 tuổi, ở cùng xã) về cùng hành vi.

Cụ thể ông Tòng cung cấp thông tin sai lệch về dự án, đồng thời hướng dẫn, xúi giục bị can Phụng tập luyện livestream Facebook. Từ đó bà Phụng đã phát trực tiếp 6 video clip trên mạng xã hội ghi lại cảnh hò hét, kích động, tung tin sai sự thật, vu khống doanh nghiệp, chính quyền địa phương, kích động tụ tập đông người nhằm cản trở việc triển khai dự án trọng điểm của tỉnh.

Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành triệu tập ông Nguyễn Văn Tòng để điều tra làm rõ. Tại cơ quan điều tra, ông Tòng khai nhận đã tuyên truyền, xuyên tạc sai sự thật và kích động bà Võ Thị Phụng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Trước đó, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam bà Võ Thị Phụng về cùng hành vi ẢNH: CÔNG AN GIA LAI

Với đầy đủ chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã khởi tố bị can và ra quyết định bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Tòng để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.