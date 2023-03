Ông Nguyễn Viết Dũng thôi làm đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X

Sáng 21.3, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức kỳ họp thứ 13. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Nam sẽ cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Viết Dũng (người đánh nhân viên sân golf - PV).



Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Quảng Nam xem xét, quyết định 17 tờ trình, báo cáo, đề án. Trong đó, có nhiều nội dung thực tiễn đặt ra cần phải giải quyết; một số lĩnh vực cụ thể cần có cơ chế, chính sách để khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn đến.

Các đại biểu bỏ phiếu kín cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND đối với ông Nguyễn Viết Dũng MẠNH CƯỜNG

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh khóa X cũng đã làm thủ tục cho thôi nhiệm vụ đại biểu đối với ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Quảng, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Công tác chuẩn bị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X đối với ông Nguyễn Viết Dũng đã được các cơ quan có thẩm quyền thực hiện đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Sau khi ông Trần Xuân Vinh, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam đọc tờ trình cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh theo nguyện vọng của ông Dũng, các đại biểu thống nhất làm quy trình theo phương án bỏ phiếu kín.

Kết quả bỏ phiếu, 54/54 đại biểu có mặt (2 đại biểu vắng mặt có lý do, trong đó có ông Dũng) đồng ý cho ông Nguyễn Viết Dũng thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam, khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Viết Dũng xin vắng mặt vì ốm

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, ông Nguyễn Viết Dũng, đã vắng mặt.

Ông Nguyễn Công Thanh, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, cho biết lý do đại biểu Nguyễn Viết Dũng xin vắng mặt không tham dự họp HĐND kỳ này là do báo bị ốm.

Trước đó, HĐND tỉnh trước đó đã nhận được đơn của ông Nguyễn Viết Dũng xin rút khỏi đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Viết Dũng phát biểu tại một kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Nam MẠNH CƯỜNG

Ngày 6.12.2022, một nhóm khách đến chơi golf tại sân BRG Đà Nẵng. Sân golf cử chị N.A.T.L (nữ nhân viên phục vụ sân golf) phục vụ nhóm khách này. Tuy nhiên, trong quá trình chơi do bất đồng về cách tính số gậy golf trong lúc đánh golf, ông Nguyễn Viết Dũng cầm gậy đánh chị L.

Trong bản giải trình vụ việc mà ông Nguyễn Viết Dũng gửi cho Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam, ông đã nhận sai, gửi lời xin lỗi đến Thường trực HĐND tỉnh, chị L. và Ban quản lý sân golf nơi xảy ra vụ việc.

Thường trực HĐND tỉnh đã có thông cáo báo chí liên quan đến vụ việc của ông Nguyễn Viết Dũng bị tố đánh nữ nhân viên sân golf. Quan điểm của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam là trong trường hợp ông Nguyễn Viết Dũng hay bất cứ đại biểu HĐND tỉnh nào có khuyết điểm, vi phạm đều phải bị xử lý nghiêm.

Thị ủy TX.Điện Bàn đã giao Ủy ban Kiểm tra thị xã làm việc với chi bộ Văn phòng đại diện Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng, nơi ông Nguyễn Viết Dũng làm bí thư và đang sinh hoạt tiến hành họp để xem xét kỷ luật đảng đối với người này.

Liên quan đến vụ việc này, Công an Q.Ngũ Hành Sơn điều tra, sau đó kết luận không đủ cơ sở xếp tỷ lệ thương tích đối với chị L. Chị L. cũng không yêu cầu cơ quan chức năng khởi tố ông Dũng về hành vi cố ý gây thương tích. Hai bên cũng đã thống nhất hòa giải. Do đó, cơ quan công an và Viện KSND Q.Ngũ Hành Sơn thống nhất không khởi tố vụ án hình sự đối với ông Nguyễn Viết Dũng, nhưng xử phạt ông Dũng 6,5 triệu đồng về hành vi xâm hại sức khỏe người khác.

Ông Nguyễn Viết Dũng là đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam liên tiếp 2 khóa 2016 - 2021 và 2021 - 2026.