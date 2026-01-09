Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Ông Phạm Đại Dương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

Tuyến Phan
Tuyến Phan
09/01/2026 15:27 GMT+7

Ông Phạm Đại Dương, Phó trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 9.1, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ông Phạm Đại Dương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ- Ảnh 1.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng (phải) trao quyết định cho tân Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương

ẢNH: TTXVN

Theo đó, ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; đại biểu Quốc hội khóa XV được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Người tiền nhiệm của ông Dương là ông Trương Quốc Huy - được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ hồi cuối tháng 9.2025.

Ông Phạm Đại Dương (51 tuổi), quê Hà Nội, từng có nhiều năm công tác gắn bó tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Từ tháng 10.2015 - 7.2018, ông Dương làm Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; Thứ trưởng Bộ KH-CN, kiêm Trưởng ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Tiếp đó, giai đoạn 2018 - 2025, ông Dương trải qua các vị trí Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên.

Từ tháng 1 -  2.2025, ông làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương; đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đến tháng 2.2025, ông làm Phó trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; đại biểu Quốc hội khóa XV.

