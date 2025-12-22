Để mỗi người dân Phú Thọ đều trở thành một công dân số

Chiều 22.12, tại Phú Thọ đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tham dự đại hội có ông Bùi Văn Quang, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Khắc họa nên hình ảnh thế hệ thanh niên Phú Thọ thời đại mới

Phát biểu tại đại hội, anh Nguyễn Minh Triết đánh giá, nhiệm kỳ vừa qua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Phú Thọ đã có những bước phát triển mới, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của tỉnh.

"Các đồng chí đã khắc họa nên hình ảnh thế hệ thanh niên Phú Thọ thời đại mới: bản lĩnh - sáng tạo - hội nhập - phát triến. Tôi thống nhất cao với dự thảo văn kiện và kết quả nhiệm kỳ qua, qua báo cáo chúng ta có thể thấy một số dấu ấn mà Tỉnh đoàn đã đạt được thời gian qua", anh Nguyễn Minh Triết nói.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại đại hội ẢNH: CTV

Bước vào nhiệm kỳ mới, anh Nguyễn Minh Triết đề nghị, Đoàn Thanh niên tỉnh Phú Thọ cần bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất, trong đó xác định tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tiên phong ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những khâu đột phá của nhiệm kỳ.

Trên tinh thần đó, Đoàn cần xác định rõ trách nhiệm trong việc tham gia triển khai các mục tiêu về đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, dịch vụ và kinh tế số của tỉnh.

Đoàn Thanh niên cần phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh; khuyến khích học nghề, nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng số, ngoại ngữ và tác phong công nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.

"Phải coi chuyển đổi số và nâng cao năng lực số là nhiệm vụ sống còn"

Đặc biệt, anh Nguyễn Minh Triết đề nghị Đoàn thanh niên tỉnh phải coi chuyển đổi số và nâng cao năng lực số là nhiệm vụ sống còn, là "dòng chảy xuyên suốt" trong mọi hoạt động. Không chỉ dừng lại ở việc biết sử dụng công nghệ, thanh niên Phú Thọ phải là người làm chủ công nghệ, biết sáng tạo ra công nghệ để giải quyết các bài toán của tỉnh".

Các đại biểu tham dự đại hội ẢNH: CTV

Anh Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị cần tiếp tục nâng tầm phong trào "Bình dân học vụ số", trở thành phong trào thi đua học tập công nghệ trong toàn dân, để mỗi người dân Phú Thọ đều trở thành một công dân số.

Đồng thời, anh Nguyễn Minh Triết yêu cầu cần chuyển đổi mạnh mẽ tư duy hỗ trợ khởi nghiệp: từ "phong trào" sang "hệ sinh thái", gắn với thế mạnh riêng của Phú Thọ.

"Phú Thọ có lợi thế lớn về vị trí địa lý, giáp thủ đô, có các khu công nghiệp lớn và nền nông nghiệp đặc sản trù phú. Tôi đề nghị Tỉnh đoàn chuyển từ tư duy "tổ chức sự kiện, cuộc thi" sang tư duy xây dựng hệ sinh thái và đồng hành dài hạn", anh Triết nói.