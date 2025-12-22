Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Để mỗi người dân Phú Thọ đều trở thành một công dân số

Vũ Thơ
Vũ Thơ
22/12/2025 20:36 GMT+7

Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết đề nghị Đoàn Thanh niên Phú Thọ cần nâng tầm phong trào "Bình dân học vụ số".

Chiều 22.12, tại Phú Thọ đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tham dự đại hội có ông Bùi Văn Quang, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Khắc họa nên hình ảnh thế hệ thanh niên Phú Thọ thời đại mới

Phát biểu tại đại hội, anh Nguyễn Minh Triết đánh giá, nhiệm kỳ vừa qua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Phú Thọ đã có những bước phát triển mới, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của tỉnh.

"Các đồng chí đã khắc họa nên hình ảnh thế hệ thanh niên Phú Thọ thời đại mới: bản lĩnh - sáng tạo - hội nhập - phát triến. Tôi thống nhất cao với dự thảo văn kiện và kết quả nhiệm kỳ qua, qua báo cáo chúng ta có thể thấy một số dấu ấn mà Tỉnh đoàn đã đạt được thời gian qua", anh Nguyễn Minh Triết nói.

Để mỗi người dân Phú Thọ đều trở thành một công dân số- Ảnh 1.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại đại hội

ẢNH: CTV

Bước vào nhiệm kỳ mới, anh Nguyễn Minh Triết đề nghị, Đoàn Thanh niên tỉnh Phú Thọ cần bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất, trong đó xác định tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tiên phong ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những khâu đột phá của nhiệm kỳ.

Trên tinh thần đó, Đoàn cần xác định rõ trách nhiệm trong việc tham gia triển khai các mục tiêu về đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, dịch vụ và kinh tế số của tỉnh.

Đoàn Thanh niên cần phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh; khuyến khích học nghề, nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng số, ngoại ngữ và tác phong công nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.

"Phải coi chuyển đổi số và nâng cao năng lực số là nhiệm vụ sống còn"

Đặc biệt, anh Nguyễn Minh Triết đề nghị Đoàn thanh niên tỉnh phải coi chuyển đổi số và nâng cao năng lực số là nhiệm vụ sống còn, là "dòng chảy xuyên suốt" trong mọi hoạt động. Không chỉ dừng lại ở việc biết sử dụng công nghệ, thanh niên Phú Thọ phải là người làm chủ công nghệ, biết sáng tạo ra công nghệ để giải quyết các bài toán của tỉnh".

Để mỗi người dân Phú Thọ đều trở thành một công dân số- Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự đại hội

ẢNH: CTV

Anh Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị cần tiếp tục nâng tầm phong trào "Bình dân học vụ số", trở thành phong trào thi đua học tập công nghệ trong toàn dân, để mỗi người dân Phú Thọ đều trở thành một công dân số.

Đồng thời, anh Nguyễn Minh Triết yêu cầu cần chuyển đổi mạnh mẽ tư duy hỗ trợ khởi nghiệp: từ "phong trào" sang "hệ sinh thái", gắn với thế mạnh riêng của Phú Thọ.

"Phú Thọ có lợi thế lớn về vị trí địa lý, giáp thủ đô, có các khu công nghiệp lớn và nền nông nghiệp đặc sản trù phú. Tôi đề nghị Tỉnh đoàn chuyển từ tư duy "tổ chức sự kiện, cuộc thi" sang tư duy xây dựng hệ sinh thái và đồng hành dài hạn", anh Triết nói.

Tin liên quan

Chị Cầm Thị Huyền Trang giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La

Chị Cầm Thị Huyền Trang giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La

Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, chị Cầm Thị Huyền Trang được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La.

Anh Đỗ Văn Bách giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan T.Ư Đoàn

Anh Nguyễn Quang Long tái đắc cử Bí thư Đoàn Thanh niên VNPT

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Minh Triết tỉnh Phú Thọ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ Đại hội Đoàn Đoàn Thanh niên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận