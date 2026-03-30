Ông Phạm Thành Ngại tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Ngày 30.3, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh và quyết định các vấn đề quan trọng.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ông Phạm Thành Ngại, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa X tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XI với 85/85 phiếu tán thành, đạt 100%.

Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại kỳ họp ẢNH: V.T

Cùng với đó, ông Trần Văn Dũng, ông Nguyễn Thành Diệu, ông Huỳnh Minh Tuấn và ông Nguyễn Phước Thiện tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ mới.



HĐND tỉnh Đồng Tháp cũng đã bầu 13 Ủy viên UBND tỉnh. Đây là những cán bộ đang đảm nhiệm vai trò lãnh đạo chủ chốt tại Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương… Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc để địa phương triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, nhấn mạnh, tập thể UBND tỉnh sẽ bám sát phương châm "toàn diện – trọng tâm – kết nối – bứt phá – phát triển bền vững", tập trung cụ thể hóa các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội bằng giải pháp đồng bộ, sát thực tiễn. Mục tiêu đến năm 2030, Đồng Tháp phấn đấu trở thành địa phương có công nghiệp phát triển nhanh, nông nghiệp sinh thái hiện đại, đời sống người dân không ngừng nâng cao, nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Xa hơn, đến năm 2045, tỉnh Đồng Tháp hướng đến trở thành trung tâm nông nghiệp hiện đại gắn với du lịch sinh thái, giữ vai trò dẫn đầu trong một số lĩnh vực nông nghiệp, đồng thời xây dựng môi trường sống văn minh, thịnh vượng cho người dân.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, UBND tỉnh Đồng Tháp cam kết triển khai các chủ trương, nghị quyết một cách quyết liệt, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, đề cao vai trò người đứng đầu; đồng thời khuyến khích đổi mới sáng tạo, xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân trong giai đoạn phát triển mới.