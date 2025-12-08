Ông Phạm Văn Nghì làm Chánh thanh tra TP.HCM

Sáng 8.12, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Văn Nghì, Phó chánh thanh tra TP.HCM giữ chức Chánh thanh tra TP.HCM, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Nghì làm Chánh thanh tra TP.HCM thay cho ông Trần Văn Bảy đã được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM từ giữa tháng 11.2025. Từ ngày 20.11, ông Nghì được giao quyền Chánh thanh tra TP.HCM.

Ông Phạm Văn Nghì, 47 tuổi, quê Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp), trình độ thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị. Ông Nghì từng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 10 cũ, rồi làm Phó chánh thanh tra TP.HCM từ năm 2020.

Ông Phạm Văn Nghì (ở giữa) nhận quyết định giữ chức Chánh thanh tra TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch Nguyễn Văn Được đánh giá ông Phạm Văn Nghì là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, đạt nhiều thành tích trong công tác nên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã xem xét, cân nhắc giao nhiệm vụ mới.

Ông Được nhìn nhận Thanh tra TP.HCM được sáp nhập từ 3 địa phương nên việc quan trọng nhất là đoàn kết nội bộ với tinh thần mọi cán bộ, công chức đều là người dân TP.HCM.

Chủ tịch TP.HCM cho biết nhiệm vụ sắp tới của ngành thanh tra sẽ rất nặng nề, giúp thành phố kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ các sở ngành, tổ chức. Ông Được đề nghị tổ chức thanh tra thường xuyên để phát hiện kịp thời vi phạm nhằm phòng ngừa, chấn chỉnh, nếu vi phạm đến mức phải xử lý thì xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Chánh thanh tra TP.HCM Phạm Văn Nghì ẢNH: SỸ ĐÔNG

Chủ tịch Nguyễn Văn Được mong muốn ngành thanh tra sẽ giúp thành phố giữ đúng lề, đi đúng lối nhưng vẫn tạo sự phát triển.

Nhận nhiệm vụ, ông Phạm Văn Nghì hứa sẽ luôn nỗ lực học hỏi, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đồng thời đoàn kết nội bộ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong chính cơ quan thanh tra. Ngành thanh tra sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc các dự án còn tồn đọng để khơi thông nguồn lực.