Chủ tịch Nguyễn Văn Được giao 'mục tiêu kép' cho mỗi cuộc thanh tra

Sáng 19.11, Thanh tra TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam và 50 năm Ngày thành lập ngành Thanh tra TP.HCM. Đến dự có Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Nguyễn Văn Được ghi nhận và biểu dương những thành tích nổi bật của Thanh tra TP.HCM trong chặng đường 50 năm hình thành và phát triển.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được (bên phải) thăm hỏi các cán bộ ngành thanh tra ẢNH: SỸ ĐÔNG

Chủ động phát hiện, xử lý vi phạm nghiêm minh, không có vùng cấm

Ngành thanh tra thành phố đóng góp quan trọng vào việc phát hiện, kiến nghị xử lý vi phạm và thu hồi tài sản. Cụ thể, Thanh tra TP.HCM đã kiến nghị thu hồi ngân sách hàng ngàn tỉ đồng, xử lý khác hàng chục ngàn tỉ đồng, chuyển cơ quan điều tra nhiều vụ việc, kiến nghị sửa đổi những chính sách không còn phù hợp trong thực tế.

Gần đây, Thanh tra TP.HCM tổ chức thanh tra chuyên đề về tháo gỡ vướng mắc, khó khăn các dự án tồn đọng, kéo dài; tham mưu UBND TP.HCM xử lý các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài…

Nêu một số nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Nguyễn Văn Được đề nghị ngành thanh tra thành phố đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu mỗi cuộc thanh tra phải thực hiện mục tiêu kép ẢNH: SỸ ĐÔNG

Thanh tra TP.HCM cần đổi mới tư duy và phương thức hoạt động theo hướng chuyển trọng tâm từ xử lý vi phạm sang phòng ngừa từ sớm, từ xa. Đồng thời, kết hợp thanh tra hành chính với thanh tra chuyên đề, chủ động phát hiện, xử lý vi phạm nghiêm minh, không có vùng cấm.

"Mỗi cuộc thanh tra cần thực hiện mục tiêu kép gồm phát hiện sớm vi phạm để bảo vệ tài sản công, đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho tổ chức, doanh nghiệp", ông Được yêu cầu.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được đề nghị tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong đó, cán bộ làm công tác này phải có chuyên môn vững, kiên trì, trung thực, công tâm, khách quan và có tinh thần trách nhiệm cao, luôn lắng nghe ý kiến người dân.

Song song đó, Thanh tra TP.HCM cần tập trung tham mưu phối hợp xử lý các vụ khiếu kiện phức tạp, đông người còn tồn đọng, kéo dài; tiên phong trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xây dựng đội ngũ tâm sáng, trí vững, tinh thông nghiệp vụ…

Tăng cường thanh tra đột xuất, giảm thanh tra định kỳ

Ông Bùi Duy Hiền, Phó chánh thanh tra TP.HCM cho biết sắp tới sẽ chuyển trọng tâm sang thanh tra khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, tăng cường các đoàn thanh tra đột xuất, giảm các cuộc thanh tra định kỳ theo kế hoạch hằng năm.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động quản lý và chuyên môn, tăng cường dịch vụ công trực tuyến, cổng thông tin điện tử, số điện thoại đường dây nóng… để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Ông Bùi Duy Hiền, Phó chánh thanh tra TP.HCM cho biết sắp tới sẽ tăng cường thanh tra đột xuất, giảm thanh tra định kỳ ẢNH: SỸ ĐÔNG

Thanh tra TP.HCM tăng cường tiếp và đối thoại với người dân để đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, các vụ việc khiếu kiện đông người, kéo dài.

Ông Hiền cũng cho biết sẽ tiếp tục tham mưu kịp thời UBND TP.HCM triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của Trung ương và TP.HCM về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đảm bảo nguyên tắc "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Lãnh đạo TP.HCM trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước cho Thanh tra TP.HCM ẢNH: NGUYÊN VŨ

Nhân dịp này, Thanh tra TP.HCM vinh dự đón nhận huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước. Nhiều cá nhân, tập thể thuộc Thanh tra TP.HCM nhận những huân chương lao động của Chủ tịch nước và bằng khen của Thủ tướng vì có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra.