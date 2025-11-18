Tổng Thanh tra Chính phủ nói về kiểm soát tài sản, thu nhập

Chiều 18.11, thảo luận về luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Phòng, chống tham nhũng, đại biểu Mai Văn Hải (đoàn Thanh Hóa) đề nghị không nên quy định cơ quan kiểm soát tài sản đối với ủy ban kiểm tra các cấp trên cơ sở tại dự thảo.

Theo ông Hải, chức năng, nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra các cấp trên cơ sở trong vấn đề kiểm soát tài sản, thu nhập đã được quy định rất cụ thể và rõ ràng tại Quy định 296 của Ban Chấp hành T.Ư. Nội dung này lâu nay đã "thực hiện rất tốt".

Đại biểu Mai Văn Hải, đoàn Thanh Hóa ẢNH: GIA HÂN

Vị đại biểu nêu thêm, luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 yêu cầu người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai tài sản, thu nhập của cả vợ hoặc chồng. Điều này sẽ phát sinh vướng mắc trong trường hợp vợ và chồng thuộc thẩm quyền kiểm soát của hai cơ quan khác nhau là ủy ban kiểm tra và thanh tra tỉnh.

Nếu cả hai cơ quan cùng tiến hành xác minh có thể dẫn đến việc xác minh trùng lắp đối với cùng một tài sản chung của vợ, chồng thực hiện kê khai.

Để không chồng chéo, ông Hải đề nghị bổ sung nguyên tắc phối hợp: trường hợp người có nghĩa vụ kê khai thuộc thẩm quyền kiểm soát tài sản của thanh tra tỉnh mà có vợ hoặc chồng là đối tượng được ủy ban kiểm tra cấp có thẩm quyền ra quyết định xác minh tài sản, thu nhập thì thanh tra tỉnh không nên tiến hành xác minh lại tài sản, thu nhập đối với người đó trong cùng thời kỳ.

Ngược lại, nếu thanh tra đã xác minh tài sản, thu nhập thì ủy ban kiểm tra cũng không nên xác minh lại đối với cùng một đối tượng cùng thời kỳ.

Tiếp thu, giải trình ý kiến trên, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, quá trình triển khai thực hiện quy định tại khoản 8 điều 30 luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 gặp khó khăn, vướng mắc về phân định thẩm quyền cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập giữa cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan của Đảng.

"Hơn 3 năm kể từ khi luật có hiệu lực chưa thực hiện được việc kiểm soát tài sản, thu nhập", ông Phong nói.

Do đó, ngày 8.2.2022, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 56 quy định quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập và đến ngày 30.5.2025, Ban Chấp hành T.Ư ban hành Quy định 296 về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, trong đó quy định ủy ban kiểm tra cấp ủy, cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên kiểm soát tài sản, thu nhập.

Từ căn cứ đã nêu, Tổng Thanh tra Chính phủ khẳng định việc quy định các cơ quan kiểm tra, kiểm soát tài sản, thu nhập như dự thảo luật là đúng quy định của Đảng và đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, dự thảo luật cũng quy định theo nguyên tắc đối với một đối tượng thì chỉ có một cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; phân định rất rõ từng cơ quan nào kiểm soát đối tượng nào.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong ẢNH: GIA HÂN

Mở rộng phạm vi đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản

Giải trình thêm, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, đa số các đại biểu tán thành việc mở rộng phạm vi đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập tại doanh nghiệp nhà nước như dự thảo luật.

Cũng có một số ý kiến đề nghị làm rõ tính khả thi, sự phù hợp với thực tiễn của việc kiểm soát tài sản, thu nhập trong các trường hợp người nước ngoài hoặc người thuộc khu vực ngoài nhà nước tham gia quản lý doanh nghiệp nhà nước.

Theo ông Phong, để đáp ứng được yêu cầu công tác phòng, chống tham nhũng trong điều kiện hiện nay và phù hợp với quy định của luật Doanh nghiệp và luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, việc quy định người được giao tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập là phù hợp.

Trên cơ sở quy định này, Chính phủ sẽ quy định các trường hợp phải kê khai tài sản, thu nhập tại doanh nghiệp nhà nước là những người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và một số chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp nhà nước mà không bao gồm người nước ngoài hoặc người thuộc khu vực ngoài nhà nước.