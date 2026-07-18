Ông Tập Cận Bình muốn giúp Thái Lan - Campuchia hòa giải

Thông điệp được Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra trong các cuộc gặp riêng với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet bên lề Hội nghị Trí tuệ nhân tạo thế giới tại Thượng Hải, theo Tân Hoa xã ngày 18.7.

Các binh sĩ Thái Lan đứng gác gần biên giới với Campuchia ở tỉnh Sa Kaeo, Thái Lan ngày 5.2.2026 ẢNH: AFP

Trong cuộc gặp với ông Anutin, ông Tập nói việc xử lý bất đồng biên giới là vì "lợi ích chung và lâu dài" của cả Thái Lan và Campuchia. Ông kêu gọi hai bên duy trì đối thoại, đồng thời cho biết Trung Quốc sẽ đóng một "vai trò mang tính xây dựng" và nỗ lực tìm kiếm giải pháp.

Ông Tập cũng đưa ra thông điệp tương tự với ông Hun Manet, nhấn mạnh Trung Quốc ủng hộ hai nước giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán và tránh để căng thẳng leo thang.

Tranh chấp biên giới giữa Thái Lan và Campuchia đã âm ỉ trong nhiều thập niên và nhiều lần bùng phát thành bạo lực. Căng thẳng leo thang thành đợt giao tranh nghiêm trọng nhất giữa hai nước trong hơn một thập niên vào năm 2025, khiến hơn 100 người thiệt mạng, gồm cả binh sĩ và dân thường, cùng hàng trăm người bị thương, theo South China Morning Post.

Thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào tháng 12.2025 đến nay nhìn chung vẫn được duy trì, dù hai bên thường cáo buộc nhau vi phạm.

Đáp lại lời kêu gọi của ông Tập, Thủ tướng Anutin khẳng định Thái Lan cam kết giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, đồng thời đánh giá cao vai trò "công bằng và khách quan" của Trung Quốc, theo Tân Hoa xã.

Về phía Campuchia, ông Hun Manet cảm ơn Trung Quốc vì khuyến khích đối thoại và thúc đẩy giải pháp hòa bình. Ông nói Phnom Penh sẽ tiếp tục cam kết đối thoại và giảm leo thang căng thẳng.

Ngoài vấn đề biên giới, ông Tập kêu gọi tăng cường phối hợp chiến lược với cả Thái Lan và Campuchia. Với Thái Lan, ông đề xuất thúc đẩy cơ chế đối thoại "2+2" giữa ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng hai nước. Với Campuchia, ông nhấn mạnh cơ chế "3+3" trong các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng và an ninh công cộng.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng kêu gọi hợp tác sâu hơn trong các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo, đồng thời phối hợp chống lừa đảo viễn thông, cờ bạc trực tuyến và các loại tội phạm xuyên biên giới.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của cả Thái Lan và Campuchia, đồng thời cũng là nguồn đầu tư nước ngoài lớn nhất của Campuchia.

Trong cuộc gặp với lãnh đạo Thái Lan, ông Tập kêu gọi đẩy nhanh dự án đường sắt cao tốc do Trung Quốc đầu tư, cũng như cải thiện các tuyến đường sắt kết nối hai nước thông qua Lào. Ông cũng nói Bắc Kinh ủng hộ Bangkok đóng vai trò lớn hơn trong các vấn đề khu vực và quốc tế, bao gồm trong các khuôn khổ như APEC và ASEAN.

Với Campuchia, ông Tập kêu gọi Phnom Penh hỗ trợ đẩy nhanh Hành lang phát triển công nghiệp cùng "Hành lang cá và lúa" - kế hoạch nhằm phát triển nông nghiệp Campuchia.