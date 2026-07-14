Thủ tướng Thái Lan sắp thăm Trung Quốc nhằm kêu gọi đầu tư công nghệ cao

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Anutin sẽ đến Bắc Kinh và Thượng Hải, nơi ông dự kiến gặp gỡ các quan chức cấp cao và nhà lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (hàng đầu, trái) cùng Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (phải) tại Bangkok vào ngày 24.4 Ảnh: AFP

Chuyến đi là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của chính phủ Thái Lan nhằm định vị nước này như một trung tâm công nghệ tiên tiến.

Bộ trưởng Công nghiệp Thái Lan Varawut Silpa-archa cho hay chuyến thăm sẽ đóng vai trò là một chương trình giới thiệu đầu tư tại các thành phố lớn của Trung Quốc, được thiết kế để thúc đẩy tăng trưởng GDP và nâng cao thu nhập quốc dân, theo Bangkok Post.

"Chính phủ kỳ vọng những cơ hội giới thiệu này sẽ giúp đẩy nhanh quá trình phê duyệt các dự án đầu tư", ông Varawut nhấn mạnh.

Để hỗ trợ sáng kiến trên, chính phủ Thái Lan đang triển khai chương trình tạo điều kiện thuận lợi đầu tư mang tên Thẻ thông hành nhanh Thái Lan, nhằm cắt giảm thủ tục hành chính và đẩy nhanh các quy trình cho các nhà đầu tư tiềm năng.

Trung Quốc từ lâu đã là một trong những nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) quan trọng nhất của Thái Lan, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng sạch, điện tử thông minh và công nghiệp kỹ thuật số.

Theo Cục Đầu tư Thái Lan, FDI đã tăng trưởng trong quý đầu năm nay, với 427 dự án trị giá 965 tỉ baht (hơn 755.000 tỉ đồng). Singapore dẫn đầu với 837 tỉ baht, tiếp theo là Anh với 47 tỉ baht, Nhật Bản với 22 tỉ baht và Trung Quốc với 17 tỉ baht.

Trước đó, ông Anutin đã ký sắc lệnh thành lập Ủy ban Chính sách Quốc gia về Bán dẫn và Điện tử tiên tiến, nhấn mạnh quyết tâm của chính phủ Thái Lan trong việc mở rộng ngành công nghiệp bán dẫn.

Động thái này phù hợp với tầm nhìn dài hạn của Thái Lan nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh và phát triển các ngành công nghiệp tương lai như robot, trí tuệ nhân tạo (AI) và năng lượng sạch.

Chính phủ Thái Lan xem ngành bán dẫn là yếu tố quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế bền vững và đã đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng: thu hút 2.500 tỉ baht đầu tư, đào tạo hơn 230.000 lao động có tay nghề cao và đưa các sản phẩm bán dẫn "Made in Thailand" ra thị trường vào năm 2050.

Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas nhấn mạnh tầm quan trọng của các trung tâm dữ liệu trong việc hỗ trợ phát triển AI. Ông cho rằng nếu có các trung tâm dữ liệu, Thái Lan có thể mở rộng ngành công nghiệp dịch vụ đám mây.

Trong lĩnh vực xe, theo chính sách "30@30", Thái Lan muốn xe điện chiếm 30% tổng sản lượng xe cơ giới vào năm 2030, trong đó có 725.000 ô tô không phát thải, 675.000 xe máy điện và 34.000 xe buýt và xe tải điện, theo Bangkok Post.