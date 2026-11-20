Chiều 20.11, tại hội trường Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị lần thứ 4, khóa 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030, để kiện toàn chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên.

Hội nghị tiến hành các bước hiệp thương cử ông Trần Quốc Bình, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh Hưng Yên tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên và giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên khóa 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với 100% đại biểu dự hội nghị nhất trí, tán thành.

Ông Trần Quốc Bình phát biểu nhận nhiệm vụ ẢNH: H.N

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Quốc Bình khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên; nỗ lực cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đoàn kết, thống nhất, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên đề ra; đồng thời phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong xây dựng, phát triển tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu tăng trưởng.

Trong khi đó, ông Trần Quốc Toản, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên tin tưởng với việc kiện toàn, hoàn thiện bộ máy tổ chức, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, thực sự là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; từ đó hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.



Ông Trần Quốc Bình (48 tuổi, quê xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên), trình độ chuyên môn là thạc sĩ quản trị an ninh phi truyền thống. Ông trải qua nhiều chức vụ tại Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Cơ quan Uỷ ban kiểm tra T.Ư.

Tháng 11.2026, ông được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030.