Ông Trần Tiến Dũng làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Chiều nay 16.10, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XV đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 người. Ông Trần Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XIV, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XV.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng ẢNH: CỔNG TTĐT ĐIỆN BIÊN

Các ông: Lê Thành Đô, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên; Hà Quang Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 người. Ông Nguyễn Sỹ Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIV, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của đại hội đối với toàn thể Ban Chấp hành Đảng bộ và cá nhân ông.

Ông Dũng cho biết, đây vừa là vinh dự, vừa là trọng trách lớn lao mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên giao phó cho tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV. Đồng thời, khẳng định sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

Tập trung cụ thể hóa, quyết liệt triển khai thực hiện nghị quyết đại hội, lấy "tinh thần Điện Biên Phủ" như một mệnh lệnh trong thời bình để phát triển. Ông Dũng nêu rõ sẽ gắn trách nhiệm của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, từng cá nhân ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ với những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo đúng tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả; phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, quyết tâm xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển vững mạnh.

Trước đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 52 người. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, gồm 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu và đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Đại hội cũng nhất trí cao và biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030; giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV tiếp thu ý kiến góp ý, bổ sung, hoàn thiện các văn kiện của đại hội và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đã đề ra.

Ông Trần Tiến Dũng sinh năm 1975, quê P.Thành Nam, tỉnh Ninh Bình. Trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, ông Dũng từng làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp (2 lần, lần đầu từ 1.2016 - 27.2.2019 và lần 2 từ 15.5.2023 - 18.1.2025); Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu; Bí thư Tỉnh ủy Long An; Phó bí thư tỉnh ủy Điện Biên.