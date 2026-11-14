Ông Trịnh Văn Quyết, bà Hương Trần Kiều Dung bị xóa tên khỏi Đoàn luật sư Hà Nội

Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.Hà Nội vừa công bố việc xóa tên thành viên đối với ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, và bà Hương Trần Kiều Dung, cựu Phó chủ tịch thường trực tập đoàn này, khỏi danh sách thành viên của đoàn.

Ông Trịnh Văn Quyết ẢNH: T.N

Các quyết định do luật sư Bùi Việt Anh, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.Hà Nội ký.

Theo đó, ông Trịnh Văn Quyết có chứng chỉ hành nghề luật sư số 2095 do Bộ Tư pháp cấp năm 2004 và có thẻ luật sư số 993, do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp năm 2010.

Lý do ông Quyết bị xóa tên thành viên khỏi Đoàn luật sư TP.Hà Nội vì đã bị kết án và bản án có hiệu lực pháp luật.

Bà Hương Trần Kiều Dung được cấp thẻ luật sư số 8121 năm 2013. Lý do bà Dung bị xóa tên cũng tương tự như ông Quyết.

Hai người có quyền khiếu nại quyết định xóa tên mình đến Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong thời hạn 15 ngày.

Hồi tháng 8.2024, TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "thao túng thị trường chứng khoán", xảy ra tại Tập đoàn FLC, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) và các đơn vị liên quan.

Cấp sơ thẩm cho rằng đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, ông Quyết và đồng phạm đã thao túng 4 mã cổ phiếu họ FLC, thu lợi bất chính hơn 684 tỉ đồng.

Ở hành vi lừa đảo, ông Quyết bị xác định nâng khống vốn góp của Công ty Faros rồi lợi dụng sàn HOSE để đăng ký, bán cổ phiếu ROS cho hơn 25.000 nhà đầu tư, thu lời bất chính 3.600 tỉ đồng.

Do vậy, tòa sơ thẩm tuyên phạt ông Quyết án 21 năm tù cho 2 tội danh; bà Dung lĩnh 8 năm 6 tháng tù. Hai người sau đó kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên phúc thẩm, ông Quyết vắng mặt với lý so sức khỏe yếu và thậm chí còn "có có nguy cơ tử vong cao". TAND cấp cao tại Hà Nội (cũ) xác định ông Quyết đã khắc phục hậu quả vụ án, sức khỏe yếu… nên giảm án cho bị cáo xuống 7 năm tù. Bà Dung cũng được giảm xuống 3 năm 6 tháng tù.