Ông Trịnh Văn Quyết 'tái xuất', gặp gỡ Đại sứ Hàn Quốc

Thông tin trên website Tập đoàn FLC cho biết, ông Trịnh Văn Quyết - người sáng lập của Tập đoàn FLC, ban lãnh đạo tập đoàn và hãng hàng không Bamboo Airways vừa có buổi gặp gỡ ông Choi Youngsam - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam.

Buổi gặp gỡ diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán Hàn Quốc, nhằm trao đổi định hướng hợp tác. Tại cuộc gặp, Đại sứ Hàn Quốc Choi Youngsam bày tỏ vinh dự khi đón tiếp Tập đoàn FLC là đoàn doanh nghiệp đầu tiên đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Hàn Quốc nhân dịp năm mới.

Ông Trịnh Văn Quyết lần đầu xuất hiện công khai ẢNH: FLC

Đại sứ đánh giá cao vai trò và định hướng phát triển đa lĩnh vực của Tập đoàn FLC, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt - Hàn đi vào chiều sâu, thông qua các dự án đầu tư, hợp tác kinh doanh và giao lưu kinh tế, du lịch.

Ông khẳng định, Đại sứ quán Hàn Quốc sẽ tiếp tục đồng hành, đóng vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc với thị trường Việt Nam nói chung và FLC nói riêng, đặc biệt trong những lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhiều tiềm năng bổ trợ như du lịch, nghỉ dưỡng, bất động sản, hàng không, dịch vụ chất lượng cao….

Lãnh đạo FLC cho biết, Hàn Quốc là một trong những đối tác chiến lược quan trọng trong định hướng phát triển dài hạn của tập đoàn. Tại các quần thể nghỉ dưỡng FLC, du khách Hàn Quốc hiện là thị trường chủ đạo, chiếm vị thế thượng phong với hơn 50% tổng lượng khách quốc tế mỗi năm.

Về phía Bamboo Airways, hãng hàng không này cũng xác định Hàn Quốc là một trong những thị trường trọng điểm. Từ năm 2019, hãng đã khai trương đường bay thẳng đầu tiên kết nối Việt Nam và Hàn Quốc, từ Đà Nẵng đến Seoul (Incheon), sau đó mở rộng mạng lưới với các tuyến bay thường lệ từ Cam Ranh và Hà Nội tới Incheon.

Dự kiến tháng 4.2026, FLC sẽ tổ chức roadshow xúc tiến đầu tư và du lịch tại Hàn Quốc, tiếp nối thành công của chương trình năm 2017 với sự tham gia của hơn 400 nhà đầu tư, đơn vị lữ hành, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và doanh nghiệp bất động sản.