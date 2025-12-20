FLC của ông Trịnh Văn Quyết và hàng loạt công ty con sẽ rời sàn chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty CP Tập đoàn FLC (mã chứng khoán FLC). Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành quyết định hủy tư cách công ty đại chúng đối với một loạt doanh nghiệp thuộc "họ" FLC gồm Công ty CP Xây dựng FLC Faros, Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes, Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (AMD), Công ty CP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC (GAB), Công ty CP Nông dược H.A.I (HAI) và Công ty CP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (KLF).

Tập đoàn FLC bị hủy tư cách công ty đại chúng khiến cổ phiếu phải rời sàn chứng khoán ẢNH: FLC

Sau khi bị hủy tư cách công ty đại chúng, các doanh nghiệp này sẽ phải rời sàn chứng khoán. Thực tế, nhóm cổ phiếu nêu trên đã bị đình chỉ giao dịch trong thời gian dài, chủ yếu do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin, chậm nộp báo cáo tài chính và không tổ chức đại hội đồng cổ đông theo quy định. Quyết định này khá bất ngờ khi tại đại hội đồng cổ đông gần đây, lãnh đạo Tập đoàn FLC cho biết đang xây dựng lộ trình khắc phục các tồn tại liên quan đến hồ sơ và nghĩa vụ công bố thông tin. Theo kế hoạch được công bố, FLC dự kiến hoàn tất và công bố báo cáo tài chính các năm 2021 - 2024 trong năm 2025, đồng thời công bố báo cáo tài chính năm 2025 vào quý 1/2026. Sau khi hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định, Tập đoàn FLC cho biết sẽ gửi báo cáo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán để thực hiện thủ tục khôi phục giao dịch cổ phiếu, với mục tiêu quay trở lại giao dịch trên thị trường UPCoM trong quý 1/2026. Thế nhưng, việc bị hủy tư cách công ty đại chúng khiến kế hoạch đưa cổ phiếu giao dịch trở lại không thể thành hiện thực.

Cổ phiếu FLC của cựu chủ tịch Trịnh Văn Quyết từng niêm yết trên HOSE trước khi bị hủy niêm yết bắt buộc vào đầu năm 2023 do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin. Sau đó, cổ phiếu này được chuyển sang UPCoM nhưng tiếp tục rơi vào tình trạng đình chỉ giao dịch. Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã nhiều lần thông báo về trạng thái chứng khoán của FLC, trong đó nhấn mạnh việc doanh nghiệp không khắc phục được các tồn tại về báo cáo tài chính, kiểm toán và nghĩa vụ công bố thông tin đúng hạn. Cổ phiếu dù được đưa lên UPCoM nhưng vẫn không được giao dịch, khiến quyền lợi của cổ đông rơi vào tình trạng treo kéo dài.