Ông trùm Hollywood Harvey Weinstein đối mặt án tù 25 năm vì tội hiếp dâm

Lần đầu tiên Harvey Weinstein bị kết án tù, hàng loạt phóng viên và công chúng chen chúc trong phòng xử án để tận mắt chứng kiến cái kết của "ông trùm" Hollywood. Vài giờ sau đó, thế giới bước vào đợt phong tỏa vì đại dịch Covid-19. Giờ đây, sau khi bản án cũ bị hủy và trải qua hai lần xét xử lại, Weinstein chuẩn bị nhận phán quyết từ tòa án, hơn 6 năm kể từ bản án đầu tiên hồi tháng 3.2020.

Harvey Weinstein xuất hiện tại một phiên tòa ở New York (Mỹ) Ảnh: AP

AP đưa tin ngày 23.9, cựu nhà sản xuất 74 tuổi đối mặt với mức án lên đến 25 năm tù vì hành vi tấn công tình dục cô Miriam Haley, một cựu trợ lý sản xuất truyền hình, tại căn hộ riêng ở Manhattan (Mỹ) vào năm 2006. Dù vụ án liên tục bị xới lại trong hệ thống tư pháp hình sự, Weinstein thực tế đã ngồi tù 6 năm qua.

6 năm tố tụng phức tạp

Hãng tin AP ghi nhận tại hai phiên tòa trước đây, cô Haley đã nghẹn ngào mô tả lại toàn bộ vụ việc. "Điều không thể tưởng tượng được đã xảy ra", nạn nhân bật khóc trước tòa. Theo luật sư Gloria Allred, Haley dự định sẽ trực tiếp phát biểu tại buổi tuyên án của tòa. Ở chiều ngược lại, đại diện của Weinstein cho biết ông ta cũng sẽ lên tiếng trước tòa.

Nhà sản xuất từng đoạt giải Oscar với các bộ phim danh tiếng như Pulp Fiction hay Shakespeare in Love ban đầu nhận mức án 23 năm tù vì hành vi tấn công Haley và cưỡng hiếp nữ diễn viên trẻ Jessica Mann vào năm 2013. Tuy nhiên, Tòa tối cao New York đã hủy bỏ phán quyết này vào năm 2024 vì cho rằng quy trình tố tụng bị ảnh hưởng bởi lời khai của những phụ nữ khác nằm ngoài phạm vi vụ án.

Năm ngoái, Weinstein bị đưa ra xét xử lần hai và tiếp tục bị kết tội xâm hại tình dục cấp độ một đối với Haley. Trong khi đó, bồi thẩm đoàn tuyên bố ông vô tội đối với cáo buộc của một phụ nữ khác và không thể thống nhất phán quyết liên quan đến Jessica Mann. Sau khi phiên xử lại hồi tháng 5 tiếp tục rơi vào bế tắc, các công tố viên Manhattan quyết định rút cáo buộc hiếp dâm vì Mann không đủ sức khỏe tâm lý để ra làm chứng trước tòa thêm lần nào nữa.

Theo AP, các công tố viên Manhattan cho biết sẽ kiến nghị mức án 20 năm tù. Nếu bị tuyên, nhà cựu sản xuất phim này sẽ phải bóc lịch ít nhất cho đến khi ngoài 80 tuổi. Phía luật sư của Weinstein chưa có ý kiến gì về mức án đề nghị, còn bản thân ông ta vẫn khăng khăng phủ nhận mọi cáo buộc. "Tôi sẽ chứng minh mình vô tội. Tôi hứa với các bạn điều đó", Weinstein khẳng định trên The Hollywood Reporter từ trong tù hồi tháng 3.

Cô Miriam Haley xuất hiện tại phòng xử án ở New York (Mỹ) trong phiên tòa xét xử Harvey Weinstein Ảnh: AP

Bi kịch tuổi già của Harvey Weinstein

Nạn nhân Miriam Haley (49 tuổi), sinh ra tại Phần Lan và lớn lên ở Thụy Điển, từng làm trợ lý sản xuất cho chương trình thực tế Project Runway do Weinstein sản xuất. Theo lời khai được AP trích dẫn, cô nhận lời ghé thăm căn hộ của Weinstein ở Manhattan vì nghĩ rằng sẽ rất kỳ nếu từ chối, bởi ngày hôm sau cô dự định bay sang Los Angeles bằng kinh phí của công ty ông. Tại đây, sau cuộc trò chuyện ngắn, Weinstein bất ngờ lao đến hôn, khống chế và đẩy cô vào phòng ngủ để thực hiện hành vi đồi bại mặc cho nạn nhân van xin dừng lại. Cô nhớ lại câu nói của ông ta sau đó: "Cô không nghĩ chúng ta đã thân thiết hơn nhiều rồi sao?".

Song song với phiên tòa tại New York, Weinstein cũng đang chờ xét xử lại trong một vụ án hiếp dâm khác ở Los Angeles. Tòa phúc thẩm California dù giữ nguyên phán quyết tội danh năm 2022 nhưng đã hủy bỏ mức án 16 năm tù ban đầu do những sai sót về mặt thủ tục.

Sau thời gian chuyển qua lại giữa các nhà tù bang và trại giam khét tiếng Rikers Island, Weinstein hiện đang được chăm sóc y tế tại Bệnh viện Bellevue ở Manhattan. Luật sư của ông cho biết, ở tuổi 74, cựu trùm truyền thông đang bị nhiều bệnh lý nặng như ung thư bạch cầu tủy mãn tính, tiểu đường và không thể tự đi lại, thường xuyên ngồi xe lăn ra tòa. Hai năm trước, ông cũng từng trải qua ca phẫu thuật tim và phổi khẩn cấp.

Theo thông lệ, hãng tin AP không công bố danh tính nạn nhân bị tấn công tình dục, ngoại trừ trường hợp các nạn nhân chủ động yêu cầu được công khai như Haley, Sokola hay Mann trong vụ án này.