'Ông trùm' sữa HIUP giả bị tuyên phạt 30 năm tù

Chiều 14.1, TAND TP.Hà Nội tuyên án đối với các bị cáo liên quan đến đường dây sản xuất, phân phối thực phẩm giả quy mô cực lớn, trong đó có sản phẩm sữa HIUP.

Bị cáo Hoàng Quang Thịnh (hàng đầu) ẢNH: PHÚC BÌNH

"Ông trùm" lãnh án tù, buộc nộp lại lợi nhuận bất chính

Theo bản án vừa tuyên, bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Z Holding, lãnh mức án tổng hợp 30 năm tù về 3 tội danh "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "rửa tiền".

Cùng các tội danh này, 2 bị cáo La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh, đều là Phó tổng giám đốc Z Holding, lần lượt bị tuyên 26 năm tù và 28 năm tù.

15 bị cáo còn lại bị đề nghị tuyên phạt về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" hoặc "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", với mức án thấp nhất từ 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cao nhất 9 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc nhóm bị cáo Thịnh, Văn Minh và Khắc Minh phải nộp lại toàn bộ lợi nhuận có được từ hành vi phạm tội.

Theo cáo buộc, từ năm 2023 - 2025, nhóm lãnh đạo Z Holding chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa; kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.

Thông qua Công ty Nature Made, Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn; chỉ đạo xây dựng công thức không đúng với hồ sơ tự công bố/đăng ký công bố sản phẩm theo hướng bỏ bớt/thay thế thành phần nguyên liệu, nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận.

Nhóm bị cáo xây dựng mạng lưới tiêu thụ theo mô hình có tính hệ thống, phân tầng theo tổ chức trưởng nhóm, phó nhóm bán hàng cho đến các nhân viên bán hàng; chủ yếu tiêu thụ thông qua hình thức kinh doanh trực tuyến; sử dụng quảng cáo gian dối về tính năng, công dụng, chất lượng sản phẩm để tạo dựng lòng tin của người tiêu dùng.

Kết quả điều tra xác định tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 6.695 tỉ đồng.

Trong đó, 26 sản phẩm là hàng giả. Doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm này có giá trị lên tới hơn 2.436 tỉ đồng.

Thông qua việc buôn bán thực phẩm giả, các bị cáo Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh thu lợi bất chính hơn 149 tỉ đồng.

Sản phẩm sữa HIUP bị xác định là hàng giả ẢNH: VTV

Sữa HIUP giả nhưng không độc hại?

Khai tại tòa, Hoàng Quang Thịnh thừa nhận biết "có vài sản phẩm sữa không đạt", đã từng chỉ đạo dừng sản xuất cho đến khi điều chỉnh đạt chất lượng. Tuy nhiên, do có đơn hàng lớn nên doanh nghiệp "đặc cách" sản xuất nốt lô cuối rồi sẽ dừng hẳn.

Chủ tịch Z Holding cũng cho rằng "sản phẩm HIUP không đạt 70% chất lượng như công bố chứ không có thành phần gây độc hại", đồng thời dẫn chứng người thân, bạn bè và "cả con bị cáo" cũng uống.

"Sản phẩm không tốt thì bị cáo không bao giờ cho người nhà uống. Các con của bị cáo sáng, chiều đều uống sữa do bị cáo sản xuất, ngoài ra có bạn bè, người thân, cháu ruột cũng uống", bị cáo nói.

Trước lời khai này, chủ tọa cho hay các quy định pháp luật về hàng giả rất rõ, không nhất thiết phải độc hại mới là hàng giả.

Bào chữa cho Thịnh, luật sư nêu quan điểm coi các sản phẩm của Z Holding là hàng giả là chưa phù hợp. Bởi mỗi sản phẩm có vài chục tiêu chí, phần lớn đạt 100%, thậm chí trên 100% mức công bố, chỉ một vài chỉ tiêu dưới 70%. Về bản chất, nên coi là "sữa có một vài thành phần không đạt chỉ tiêu so với bản công bố sản phẩm".

Đối đáp, đại diện viện kiểm sát viện dẫn Nghị định 98/2020 cho phép doanh nghiệp được sai số 30%, chỉ khi dưới 70% mới bị coi là hàng giả. Do đó, các bị cáo buộc phải biết quy định này và các tình huống phát sinh xảy ra trong quá trình hoạt động.

Khi phát hiện sự việc, lẽ ra các bị cáo phải tạm dừng hoạt động một thời gian để điều chỉnh, đáp ứng theo đúng chỉ tiêu đã công bố, nhưng thực tế vẫn tiếp tục chỉ đạo sản xuất. Những sai phạm này không thể lý giải do sức ép tiến độ hay hệ thống nhân viên, phân phối sản phẩm…